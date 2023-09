FERRARA. Ruba generi alimentari al supermercato, i Carabinieri arrestano un trentacinquenne

Sono le ore le 14.30 del 28 settembre quando, all’interno di un supermercato del centro cittadino, un uomo si aggira tra gli scaffali. Come molti clienti, osserva la merce in esposizione. Improvvisamente però, l’uomo decide di prendere una cassetta al cui interno è esposto un cospicuo quantitativo di formaggio (valore complessivo di centoquaranta euro): dopo essersi appartato lontano da occhi indiscreti, l’uomo ripone il contenuto della cassetta all’interno dello zaino che portava in spalla e si avvia verso le casse come se nulla fosse. Una dipendente del supermercato, insospettita dall’atteggiamento dell’uomo, gli chiede di mostrare il contenuto dello zaino ma quest’ultimo, vistosi scoperto, esce precipitosamente cercando di fuggire. In quel frangente, nel piazzale dell’esercizio commerciale, stavano transitando due equipaggi della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Ferrara impegnati in un servizio di controllo del territorio. I militari notano subito l’uomo che, nel frattempo, stava correndo nel piazzale cercando di allontanarsi dal supermercato con lo zaino in spalla, inseguito da un cliente intervenuto nel tentativo di fermarlo. I Carabinieri, immediatamente bloccano il malvivente, un trentacinquenne, recuperando all’interno dello zaino la refurtiva che veniva riconsegnata ai dipendenti del supermercato.

Nella mattinata di ieri 29 settembre, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà, con obbligo di presentazione alla P.G., in attesa della fissazione della data del processo.

