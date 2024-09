Cuore in forma: webinar “Parliamo di prevenzione nelle patologie cardiovascolari”, colloqui col cardiologo e Open Day per la salute cardiovascolare

Continua il mese della prevenzione cardiovascolare a Ferrara. “Cuore in forma” è il titolo e l’obiettivo del percorso di sensibilizzazione promosso dalle Aziende Sanitarie ferraresi che mettono in campo eventi su tutto il territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare sui principali fattori di rischio cardiovascolare e promuovere sani stili di vita.

Oltre alle visite cardiologiche inserite all’interno delle “Domeniche della Specialistica” per il 29 settembre in Cittadella San Rocco e all’ospedale di Cento che si coloreranno di prevenzione, è tutto pronto per il webinar online aperto ai cittadini “Parliamo di prevenzione nelle patologie cardiovascolari” in programma lunedì 30 settembre dalle ore 14 alle ore 16.

Per l’occasione si potrà dialogare con il prof. Biagio Sassone, direttore della Unità Operativa di Cardiologia Provinciale e del Dipartimento Interaziendale Cardio-toraco-vascolare sul tema “L’arresto cardiaco nella popolazione generale” (ore 15-15:30); con il prof. Gabriele Guardigli, direttore della U.O. Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e con la dottoressa Elisabetta Tonet sulle “Patologie valvolari” (ore 14-15) e con il prof. Aaron Thomas Fargion, neo primario della U.O. di Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara su “Patologia aneurismica dell’aorta” (ore 15-16).

Per partecipare basta collegarsi al link: www.ospfe.it/cardiovascolare

L’indomani, il 1° ottobre, dalle ore 14 alle 15 sono invece disponibili dieci colloqui con un cardiologo. L’argomento è l’infarto cardiaco. Gli interessati possono contattare la segreteria dell’U.O. di Cardiologia all’indirizzo mail cardiologia@ospfe.it lasciando i propri dati ed il numero telefonico. Saranno successivamente contattati dal cardiologo per il colloquio telefonico. Le prenotazioni saranno possibili entro le ore 14:00 di lunedì 30 settembre FINO AD ESAURIMENTO DEI 10 COLLOQUI PREVISTI.

Rientra nel Mese del Cuore in forma anche un Open Day per la salute cardiovascolare con l’esecuzione di ecocolordoppler carotidei all’ospedale di Cona, mercoledì 2 ottobre, organizzato nell’ambito delle iniziative di Fondazione Onda/Bollino Rosa.

L’Open Day si svolgerà all’ospedale di Cona (Ambulatorio Paradegenziale di Chirurgia Vascolare, secondo piano settore 2B2) dalle ore 15 alle 18 e per l’accesso è necessario prenotare telefonando al numero 0532 236550, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, FINO AD ESAURIMENTO DEGLI ESAMI DISPONIBILI.

Il mese “Cuore in forma” mette in campo, tra fine settembre e nel corso del mese di ottobre, visite cardiologiche ed eventi di sensibilizzazione, Open Day, webinar, attività di counseling, sedute di valutazione funzionale del fitness e appuntamenti dedicati alla prevenzione al femminile.

Su ogni evento si provvederà ad inviare appositi comunicati di recall e approfondimento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...