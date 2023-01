DAL PALCO DI AMICI ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA: ASCANIO SI ESIBIRÀ NELL’INTERVALLO DI CENTO-UDINE

Ancora un invitato speciale alla Milwaukee Dinelli Arena: la Tramec Cento avrà il piacere di ospitare Ascanio, cantante che ha partecipato con successo all’edizione 2022 di Amici, durante l’appassionante sfida con l’APU Old Wild West Udine, in programma domenica 15 gennaio alle 18:00.

Andrea Ascanio, pugliese classe 2004, nonostante la giovanissima età ha già partecipato ad X Factor, dove ha partecipato con il singolo “Margot”, che ha poi riproposto al talent show condotto da Maria De Filippi. Proprio questo pezzo lo ha proiettato all’attenzione del grande pubblico, che ha premiato il suo talento musicale con oltre due milioni e mezzo di ascolti sul solo Spotify, segno che la sua promettente carriera è destinata a decollare.

Dopo X Factor ed Amici, quindi, arriva il momento per Ascanio di cimentarsi con una nuova sfida, ed un nuovo tipo di pubblico: sarà infatti, per lui, la prima esibizione nel corso di un evento sportivo di altissimo livello come sarà la partita tra la Tramec ed i bianconeri friulani.

Ascanio ha descritto l’esperienza di Amici come “fantastica, la più bella che io abbia mai fatto: la rifarei cento volte”. “La cosa più bella – ha aggiunto – è stata poter lavorare ogni giorno con dei professionisti di ogni settore, sia musicale che non. È ovvio che quando si lavora con dei professionisti viene richiesto un grandissimo impegno, e questo a me piaceva e stimolava molto”.

“Ho iniziato con la musica a sette anni, con il mio insegnante di canto. Dopo pochi mesi di lezioni abbiamo deciso di provare il casting per “Ti lascio una canzone” e la redazione ha deciso di scritturarmi. Quando mi sono ritrovato per la prima volta in televisione davanti ad un grande pubblico ho subito capito che questo era quello che volevo, e che avrei sempre fatto di tutto per non perdere mai l’occasione di fare musica davanti a tante persone. Speravo di avere questo successo, ogni giorno andavo nella mia camera a fare musica e a scrivere dei brani provando a tirare fuori idee nuove, come d’altronde faccio ancora oggi. Il successo che sta avendo “Margot” mi da la forza per continuare a fare musica nel migliore dei modi e soprattutto come mi piace”.

L’autentica passione che porta Ascanio a fare, ogni giorno, della musica un mestiere è ben esemplificata dalla sua reazione alla notizia dell’ingresso nelle classifiche di ascolto: “è stata – racconta – una reazione un po’ particolare, perché sono entrato in Top 50 Italia con 160.000 ascolti nelle prime 24 ore e non me l’aspettavo. Controllavo la classifica Top 200 e non trovavo il mio nome, quindi ho chiamato il mio manager chiedendogli perché, nonostante gli ottimi ascolti, non ci fossi, e lui mi ha detto che avevo sbagliato classifica e dovevo guardare la Top 50”.

Ora l’obiettivo per Ascanio è continuare a farsi conoscere ed apprezzare, proseguendo nel suo percorso musicale anche oltre i confini italiani: “mi piacerebbe – confessa – tantissimo, magari dopo aver partecipato a Sanremo, fare un Eurovision”.

Oltre ad essere un artista molto promettente, l’ospite della Tramec è anche un appassionato di basket, anche se con la sua carriera riesce a guardare le partite più saltuariamente che in passato, e confessa di essere profondamente affascinato dalla possibilità di esibirsi davanti al pubblico che gremirà la Milwaukee Dinelli Arena: “non mi sono mai esibito – spiega – nell’intervallo di una partita, e quindi sono gasatissimo, perché io amo lo sport e penso che la passione che mettono gli spettatori durante la partita dia una carica fortissima non solo ai giocatori ma anche a me per potermi esibire al meglio”.

Per la Benedetto XIV, mettere a disposizione un palcoscenico come quello di una Milwaukee Dinelli Arena gremita per un artista emergente ma già affermato rappresenta un passo fondamentale nel percorso di rafforzamento dei propri valori, fondati in primis sulla valorizzazione del territorio e sul riconoscimento delle capacità delle persone indipendentemente dalla loro giovane età.

Ascanio sarà a Cento già a partire da sabato 14 gennaio, così da poter vivere l’ospitalità centese e conoscere non solo la realtà della Benedetto XIV ma tutta la Città ed il territorio.

È possibile acquistare i biglietti per la partita di domenica online, tramite il portale TicketSms, nonché di persona: saranno infatti predisposti i “Ticket Days” consentendo a tutti gli appassionati di comprare i biglietti in anticipo recandosi alla Milwaukee Dinelli Arena giovedì 12 e venerdì 13 dalle 17:00 alle 19:00; inoltre, restano in vendita presso le due biglietterie ufficiali della Benedetto XIV (la concessionaria Eurotarget e l’agenzia Goldbet di Cento).

I biglietti sono disponibili in tutti i settori ad eccezione del Settore Zimmer, già tutto esaurito.

