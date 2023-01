Un tavolo di concertazione per supportare lo sviluppo di Cento – la proposta di Ascom

“Ascom Confcommercio sottolinea che in questi anni, pur tra oggettive ed evidenti difficoltà, è stato tangibile l’impegno degli operatori del Commercio, Turismo e Servizi per rendere più vivibile il centro cittadino centese – commenta Silvia Pedriali, la presidente della delegazione Ascom nella città del Guercino – le nostre imprese hanno realizzato investimenti anche di notevole entità. Tutto ciò rischia di venire vanificato se non si interviene, da subito, con misure idonee e adeguatamente condivise – in primis anche sul piano della sicurezza urbana – tra Pubblico e Privato”.

In questo momento “Dove si respira una precisa voglia di rilancio pur in un quadro di precarietà (dovuto ad inflazione aggressiva, costi incrementati delle materie prime ed energetici…) per le nostre imprese del Terziario esiste la necessità oggettiva che le Istituzioni – in coesione di intenti – svolgano uno sforzo ulteriore: realizzare una politica organica per il rilancio del centro storico che permetta così di attrarre – in tranquillità – nuovamente flussi di visitatori e consumatori. Servirebbe, a nostro avviso, un approccio condiviso e per questo chiediamo che venga istituito un tavolo di concertazionee lavoro con gli Assessorati di riferimento (Commercio, Cultura, Sicurezza e Turismo) e le Associazioni di Categoria. Un organismo che abbia come immediata priorità definire le azioni precise quanto concrete per sviluppare la promozione a tutto tondo di Cento raccordandola con eventi ed iniziative di valenza territoriale” considera in modo propositivo la presidente Pedriali.

