ECCO IL NUOVO PROGRAMMA DI OSA (OFFICINA DEL SAPERE E DELLE ARTI) 2024 25

Iscrizioni da martedì 3 settembre!

Cento-Pandurera-Fondazione Teatro G.Borgatti

Al via la nuova programmazione di “OSA”-Officina del Sapere delle Arti-un ricco ventaglio di ampie e variegate proposte per il tempo libero pensate da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento! Per l’anno 2024/25 le 21 proposte troveranno ampio spazio nell’ambito di 7 temi:

-TEATRO RAGAZZI

-TEATRO ADULTI

-MUSICA,ARTE E TECNOLOGIA

-CURIOSITA’ & BENESSERE PERSONALE

-CONOSCERE CON GUSTO

-NEL MONDO WEB E& SOCIAL

-LINGUE.



7 macroaree nelle quali prenderanno vita corsi, workshop e giornate esperienziali adatti a tutti!

Ci si potrà mettere alla prova sul palco, seguendo uno dei 5 laboratori teatrali pensati per ragazzi e adulti (principianti e non); all’interno del tema “Musica, Arte eTecnologia” si potranno scoprire aneddoti sul mondo della musica nel cinema, cimentarsi con le tecniche dell’aquerello oppure muovere i primi passi nella gestione dell’audio sul palco.

Attraverso 4 imperdibili percorsi sul benessere e crescita personale si potranno fare nuove scoperte ed esperienze interiori; ci si potrà addentrare nell’affascinante mondo dei vini e delle birre, o perchè no? Scoprire nuove abilità nel mondo web e social o scegliere di perfezionare la conoscenza delle lingue straniere!

Tutto questo è OSA!

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

dal 3 settembre 2024 presso la biglietteria del Centro Pandurera – via XXV Aprile 11, Cento (Fe)

dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30

sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

da ottobre 2024

venerdì dalle 16.30 alle 19.30

sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

PER INFORMAZIONI

corsi@fondazioneteatroborgatti.it

tel 051.6843295 (negli orari di apertura della biglietteria)





CORSI NEL DETTAGLIO:

TEATRO RAGAZZI

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Laboratorio teatrale per ragazzi

DOCENTE Beatrice Cevolani

DESTINATARI ragazzi e ragazze 8-12 anni

QUANDO lunedì dalle 17 alle 18.30 (10 incontri + prove ed evento finale) dal 7 ottobre 2024

Un laboratorio teatrale che esplorerà la fantasia del romanzo scritto da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll e considerato ancora oggi un capolavoro del genere fantasy. Il percorso verterà sul lavoro del corpo, sull’utilizzo della voce, sul travestimento e sul linguaggio più surreale del mondo di Alice.

Un’esperienza divertente e di scoperta che si concentrerà sugli esercizi base del teatro per esplorare il lavoro nello spazio, il proprio corpo e i personaggi, con particolare attenzione all’insieme e alla collaborazione del gruppo.Il laboratorio prevederà la messa in scena finale del testo.

I RACCONTI DI EDGAR ALLAN POE

Laboratorio teatrale per ragazzi

DOCENTE Beatrice Cevolani

DESTINATARI ragazzi e ragazze 13-17 anni

QUANDO martedì dalle 17 alle 18.30 (10 incontri + prove ed evento finale) dal 8 ottobre 2024

Il laboratorio trae spunto dai celebri Racconti Edgar Allan Poe, conosciuti anche come Racconti dell’incubo e del terrore. Un percorso ricco di tinte gotiche e misteriose che avvicinerà i ragazzi al mondo del teatro e potranno cimentarsi nel ruolo di attori e nella riscrittura della scena.

Attraverso le emozioni, il lavoro sulla voce e sull’espressività corporea, puntando sul lavoro del singolo e del gruppo, si creeranno scene ispirate ad alcuni dei racconti dell’autore.

TEATRO ADULTI

IL TEATRO DEGLI ERRORI CREATIVICorso di teatro per adulti livello principiante

DOCENTE Hendry Proni

QUANDO mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 (11 incontri + spettacolo finale) dal 6 novembre 2024

Un percorso divertente e coinvolgente dedicato a tutti gli adulti che desiderano avvicinarsi al teatro per la prima volta o riscoprirlo con un nuovo sguardo. Il teatro è il regno del gioco, un luogo dove possiamo riscoprire la nostra innata capacità di divertirci e di creare. Solo attraverso il gioco autentico possiamo scardinare l’immagine che abbiamo di noi stessi e vestire i panni di qualcun altro, esplorando nuove identità e arrivando a interpretare personaggi anche molto lontani da noi. Questo è il punto di partenza fondamentale del lavoro dell’attore.Nella vita reale, il terrore di sbagliare ci blocca spesso, impedendoci di sperimentare e di crescere. Il teatro, invece, è proprio il luogo dove lo sbaglio è non solo ammesso, ma addirittura necessario.



ASSURDO!Corso di teatro per adulti livello intermedio

Un percorso di sette incontri dedicati alla sperimentazione teatrale: presenza scenica, livelli di energia, improvvisazione, giochi ritmici. Una possibilità d’incontro con la propria creatività attraverso la fisicità.

Il corso non prevede una messa in scena finale

DOCENTE Marco Cantori (Teatro Perdavvero)

DESTINATARI DEL CORSO adulti che hanno già frequentato un corso principianti

QUANDO giovedì 7/14/21/28 novembre – 5/12/19 dicembre 2024 dalle 20.30 alle 23





ATTRAVERSAMENTICorso di teatro per adulti livello avanzato

DOCENTE Marco Cantori (Teatro Perdavvero)

DESTINATARI DEL CORSO adulti che hanno già frequentato il corso Falso Storico o Giallo. QUANDO il giovedì e/o venerdì dalle 20.30 alle 22.30 a partire da gennaio 2025 (16 incontri + prove e spettacolo finale)

Un nuovo percorso teatrale che ha come punto di partenza diversi accadimenti e aneddoti del territorio. I partecipanti saranno guidati nella costruzione di uno spettacolo itinerante attraverso luoghi di Cento in modo da costruire una sorta di mappa simbolica.

Alcune opere d’arte e le situazioni che evocano saranno il pretesto per un percorso di scrittura scenica itinerante che attraverserà gli spazi della Pinacoteca Il Guercino.

I partecipanti al corso si confronteranno con soggetti, ambientazioni, storie, sentimenti e anche con ciò che nell’opera viene considerato sfondo.



MUSICA , ARTE E TECNOLOGIA

APERITIVO CON L’OPERA!Comprendere e apprezzare l’opera lirica

DOCENTE Paola Matarrese

QUANDO venerdì 15 novembre 2024 – 6 dicembre 2024 – 17 gennaio 2025 dalle 18.30 alle 20

Aneddoti storico-biografici, video-elementi di analisi dell’opera ed esecuzioni di arie dei compositori più noti nel panorama operistico seguiti da una caratteristica degustazione!Il format di questo Corso vuole essere innovativo: parlare e spiegare con un linguaggio per tutti, melomani e non, l’Opera lirica nella sua profonda antitesi di grande spettacolo impegnato, colto, grave nonché surreale, acuto, a tratti popolare e ironico nella sua realizzazione e messa in scena.I tre appuntamenti indagheranno le opere liriche sotto elencate, approfondendone gli aspetti letterari, musicali, formali ma soprattutto vocali e drammatici dei personaggi e celebri interpreti storici coinvolti. Approfondimenti e aneddotiche di carattere storico-biografico, esecuzioni dal vivo di arie vocali e trascrizioni strumentali, proiezioni fotografiche e video, si alterneranno alla conduzione del soprano Paola Matarrese.

PROGRAMMA

Venerdì 15 novembre 2024

Una voce poco fa… Largo al factotum!

Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

A seguire degustazione dell’aperitivo rossiniano, piccola stuzzicheria e, per concludere, il caffè più amato da Rossini: la Barbajata

Venerdì 6 dicembre 2024

Libiamo ne’ lieti calici!

La Traviata di Giuseppe Verdi

A seguire degustazione di un calice di vino dei Colli di Parma e piccola stuzzicheria

Venerdì 17 gennaio 2025

Che gelida manina!

La Bohème di Giacomo Puccini

A seguire degustazione di cioccolata calda e biscotteria

LA MUSICA PER IL CINEMA

l’evoluzione del suono nella cinematografia

DOCENTE Francesco Finocchiaro

QUANDO martedì 22 ottobre – 5/19 novembre – 3 dicembre 2024 dalle 20 alle 22

Il corso intende introdurre il pubblico alla storia della musica per il cinema. Oggetto d’analisi sarà un corpus significativo di opere cinematografiche, dal cinema a soggetto al documentario, dal musical al cinema d’animazione. La trattazione si estenderà alle questioni di natura teoretica ed estetica che scaturiscono dall’incontro fra musica e cinema, nel più ampio quadro dei rapporti fra vecchi e nuovi media nel corso del Novecento.Non sono richieste conoscenze tecniche o musicali per seguire il corso, sarà un percorso facile da seguire e divertente, tra film di ogni genere e filmati su come si lavora con il sonoro per la realizzazione di un film.

PROGRAMMA

Martedì 15 ottobre 2024Comporre per il “muto”- da Nosferatu a Metropolis

Martedì 22 ottobre 2024 Chaplin compositore e la scoperta del sonoro

Martedì 5 novembre 2024 La generazione hollywoodiana: Hermann e La donna che visse due volte

Martedì 19 novembre 2024 La scuola italiana da Rota a Morricone

DIPINGERE AD ACQUERELLO

Corso base

DOCENTE Sonia Bonezzi

QUANDO sabato 1/8/15/22 febbraio – 1/8/15/22 marzo 2025 dalle 10 alle 12

Il corso è rivolto a principianti e a chi ha voglia di perfezionare la tecnica.

Esprimere la propria creatività attraverso l’uso di acqua e colore con la tecnica di pittura più poetica ed emozionante.





TECNICO DEL SUONO LIVE

Corso base

DOCENTE Luca Leprotti

QUANDO martedì 14/21/28 gennaio – 11/18/25 febbraio – 11/18 marzo 2025 dalle 20.30 alle 22.30

Il corso è rivolto a principianti e intende approfondire le basi del trattamento del suono, con particolare attenzione alle dinamiche dello spettacolo dal vivo.A partire da cenni di fisica acustica si proseguirà nello studio di microfoni, mixer e diffusori per arrivare all’allestimento sul palcoscenico.Le lezioni si terranno in forma di laboratorio teorico-pratico all’interno dell’auditorium, con la possibilità di utilizzare le apparecchiature in dotazione al teatro.

CURIOSITA’ E BENESSERE PERSONALE

L’ARMONIA DEI CHAKRA PER IL BENESSERE

DOCENTE Giulia Niceforo

QUANDO lunedì 4/11/18/25 novembre 2024 dalle 20.30 alle 22

Il corso permette di conoscere il proprio corpo energetico, spesso teatro di disagi e squilibri difficili da individuare anche con la medicina tradizionale. Ormai è sempre più importante sapere che non siamo solo un corpo fisico bensì un insieme di biologia e bioenergia che se ben integrate ed armonizzate contribuiscono a raggiungere un benessere psicofisico e a mantenerlo nel tempo.

I SEGRETI DELL’ALBERO GENEALOGICO

DOCENTE Giulia Niceforo

QUANDO lunedì 10/17/24 febbraio – 3 marzo 2025 dalle 20.30 alle 22

L’albero genealogico parla di noi e dei legami con i nostri avi, mette in evidenza quali sono gli schemi di vita in cui ci troviamo condizionati a livello inconscio, schemi che a volte ci condizionano mentre altre volte sono risorse e talenti da andare a recuperare ed utilizzare per raggiungere il nostro scopo nella vita. Si tratta di andare a mappare la propria famiglia, quella di origine (genitori), poi nonni, e quando possibile fino ai bisnonni. Proprio come un albero, le radici servono per sostenere il tronco (genitori/nonni), le foglie (famiglia presente compresa la fratellanza) e i frutti (figli) .

CONOSCERE E ALLENARE IL NOSTRO CERVELLO

DOCENTE Raffaela Camiscia

QUANDO mercoledì 12/19/26 febbraio – 5/12/19 marzo 2025 dalle 18.30 alle 20

Un corso per tenere in allenamento il nostro cervello tramite esercizi specifici che stimolano le funzioni cognitive come la memoria e l’attenzione. Verranno inoltre fornite nozioni circa il funzionamento della mente e delle strategie da poter utilizzare nella vita quotidiana per sfruttare a pieno il nostro cervello.

Il corso si prefigura come un ottimo strumento per favorire uno sviluppo ma anche un invecchiamento cerebrale attivo e sano.

Infine l’allenamento può offrire una piacevole occasione di incontro e di confronto circa le proprie eventuali difficoltà.

LA PALESTRA DELLA MENTE

secondo livello

DOCENTE Raffaela Camiscia

DESTINATARI adulti che hanno frequentato il corso “La Palestra della Mente” nell’anno 2024

QUANDO mercoledì 12/19/26 febbraio – 5/12/19 marzo 2025 dalle 20.15 alle 21.15

La “Palestra della Mente” è un corso rivolto a chi ha frequentato il corso di primo livello “La Palestra della Mente” per mettere maggiormente in pratica gli esercizi e le strategie apprese.

Un percorso totalmente pratico e funzionale al mantenimento e al potenziamento delle nostre funzioni cognitive!

CONOSCERE CON GUSTO

CALICI DI-VINI

Minicorso di avvicinamento al vino

DOCENTI dell’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers (AIES)

QUANDO mercoledì 9/16/23/30 ottobre – 6 novembre 2024 dalle 20.30 alle 23

Un minicorso di avvicinamento al vino tenuto dalla prestigiosa Accademia internazionale Enogastronomi Sommeliers, un’occasione per scoprire gli elementi di base e la tecnica della degustazione. Una serie di appuntamenti dedicati a chi intende avvicinarsi per la prima volta a questo fantastico mondo o a chi vuole approfondire le proprie competenze.

In ogni caso, un’esperienza di grande valore, coinvolgente e appassionante.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Introduzione – degustazionecome e dove nasce il vino, teoria e pratica della degustazione (esame visivo, olfattivo e gustativo), scheda di degustazione, legislazione

Viticoltura – enologia – spumantizzazioneterroir, sistemi di allevamento, ciclo della vite e acino, vinificazione (bianco, rosso, rosato), affinamenti, metodi di spumantizzazione

Abbinamento cibo-vinoregole e tecniche, analisi degli abbinamenti e delle preparazioni culinarie

Galateo del vinoattrezzature, regole e servizio del vino

Enografia italianapanoramica sull’enografia italiana con focus sulle principali aree produttive

CONOSCERE, DEGUSTARE, AMARE LA BIRRA

minicorso alla scoperta della birra

DOCENTI Unionbirrai Beer Tasters (UBT)

QUANDO mercoledì 15/22/29 gennaio – 5 febbraio 2025 dalle 20.30 alle 23

Un percorso formativo rivolto a tutti coloro che sono appassionati del mondo birrario.

Una vera e propria accademia brassicola, per accontentare tutte le esigenze formative delle diverse tipologie di pubblico, al fine di promuovere e diffondere in modo efficace la cultura birraria in Italia, formando consumatori consapevoli e degustatori specializzati in molteplici discipline, anche a supporto di produttori e operatori del settore.

Primo incontro – Guida alla Degustazione (docente Matteo Davoli)impariamo a riconoscere cosa abbiamo nel bicchiere, analizzando la birra prima visivamente per poi passare alla analisi aromatica e gustativa.

Secondo incontro – Storia della Produzione Birraria (docente Alex Fava)una avventura lunga 5000 anni alla scoperta di come è nata e cambiata nel corso del tempo la nostra bevanda preferita.

Terzo incontro – Geografia della Birra: Germania, Repubblica Ceca, Belgio (docente Alessio Facchini)Un viaggio attraverso aneddoti ed assaggi alla scoperta degli stili tradizionali Tedeschi, Cechi e Belgi.

Quarto incontro – Geografia della Birra – Gran Bretagna, Irlanda e USA (docente Stefano Ferretti)Un viaggio attraverso aneddoti ed assaggi alla scoperta degli stili tradizionali Inglesi, Irlandesi ed Americani.



NEL MONDO WEB E SOCIAL

WEB DESIGN CON WORDPRESS

da zero al tuo sito in sei lezioni

DOCENTE Mattia del Mastio (Justomezzo)

QUANDO giovedì 7/14/21/28 novembre – 5/12 dicembre 2024 dalle 18.30 alle 20.30

OBIETTIVO: Imparare a conoscere lo strumento, creare il proprio sito web e tenerlo aggiornato

CORSO CANVA

livello principianti

DOCENTE Benedetta Zannarini (Justomezzo)

QUANDO giovedì 7/14/21/28 novembre – 5 dicembre 2024 dalle 20.45 alle 22.45

STRUMENTI NECESSARI Personal Computer

Un corso per esplorare i fondamenti del graphic design e imparare ad utilizzare Canva, una potente piattaforma online per la creazione di design grafici

SOCIAL MEDIA – CREAZIONE CONTENUTI E GESTIONE DEL PROPRIO ACCOUNT

DOCENTE Leonardo Atzeni – Maria Giulia Marchesini (Justomezzo)

QUANDO giovedì 16/23/30 gennaio – giovedì 20/27 febbraio – 6 marzo 2025 dalle 20.30 alle 22.30

Benvenuti al nostro corso dedicato alla creazione di contenuti e alla gestione efficace dei vostri account sui social media, con un focus particolare su Instagram e TikTok.

LINGUE

CORSO DI LINGUA INGLESE

livello elementary

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla lingua spagnola per acquisire competenze linguistiche utili per la vita di tutti i giorni. Non è richiesta alcuna conoscenza iniziale della lingua.

DOCENTE Debora Mestieri

QUANDO lunedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri dal 28 ottobre 2024 per un totale di 30ore)

CORSO DI LINGUA TEDESCA

livello principianti

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla lingua spagnola per acquisire competenze linguistiche utili per la vita di tutti i giorni. Non è richiesta alcuna conoscenza iniziale della lingua.

DOCENTE Nicole Franco-Roerig

QUANDO giovedì dalle ore 18.45 alle 20.15 (20 incontri dal 7 novembre 2024 per un totale di 30 ore)

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA

livello principianti

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla lingua spagnola per acquisire competenze linguistiche utili per la vita di tutti i giorni. Non è richiesta alcuna conoscenza iniziale della lingua.

DOCENTE Paola Vega

QUANDO lunedì dalle 20.15 alle 21.45 (20 incontri dal 28 ottobre 2024 per un totale di 30ore)

L’obiettivo del corso è sviluppare le competenze comunicative e le basi grammaticali dello spagnolo per poter effettuare dialoghi utili per la vita di tutti giorni: salutare e presentarsi, parlare in maniera fluida di sè stesso, degli altri e della propria famiglia, descrivere posti, fornire e chiedere informazioni, esprimere accordo e disaccordo, ordinare al ristorante e comprendere espressioni di uso quotidiano.Le lezioni saranno interattive e sarà potenziata la lettura, la comprensione e la conversazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...