Ferrara: Cittadino nigeriano arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

È incessante l’azione dei Carabinieri di Ferrara contro il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di domenica 1° settembre 2024, infatti, i militari della Stazione di Pontelagoscuro, impegnati in un servizio predisposto a tal fine dal Comando Compagnia di Ferrara, hanno fermato un soggetto extracomunitario in via Nuova, poi risultato cittadino nigeriano, poiché alla vista dei militari ha iniziato ad assumere un atteggiamento ambiguo. I sospetti degli operanti sono stati pienamente confermati in quanto l’uomo, sottoposto immediatamente ad un’accurata perquisizione, è stato trovato in possesso di 22 ovuli, confezionati con cellophane, contenenti cocaina per un peso complessivo di 244 grammi, nascosti all’interno di un marsupio custodiva gelosamente sulla persona.

L’uomo è stato quindi condotto in caserma e all’esito delle verifiche sull’identità è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso la camera di scurezza della caserma in attesa del giudizio con rito direttissimo che si è tenuto questa mattina avanti al Tribunale di Ferrara. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la liberazione dell’uomo con l’obbligo di dimora nel Comune di Ferrara e permanenza domiciliare notturna, rinviando il processo a data da destinarsi per richiesta dei termini a difesa.

