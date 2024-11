Ecco le terzine finaliste della 46° edizione del Premio Letteratura Ragazzi di Cento

Dopo 3 mesi di lettura, la Giuria Tecnica ha valutato ben 239 libri di 88 case editrici e – a seguito di un lungo confronto – ha selezionato le due terne finaliste: una destinata agli alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria e l’altra agli studenti delle scuole secondarie di I grado.FINALISTI SCUOLA PRIMARIA– “La parabola del panificio indipendente” di NEIL PACKER,traduzione di Sara Saorin, Camelozampa editore;- “Signor Salsiccia. Una storia di ricci, nonni e cambiamentoclimatico” di FLAVIO SORIGA, illustrazioni di Riccardo Atzeni, Bompiani editore;- “Oscar e io” di MARIA PARR,traduzione di Ashild Irgens, illustrazioni di Alice Tonzig, Beisler editore.FINALISTI SCUOLA secondaria di I grado– “Albero. Tavolo. Libro.” di LOIS LOWRY,traduzione di Dylan Rocknroll, 21lettere edizioni;- “Il ciambellano e il lupo.” di SIMONA BALDELLI,illustrazioni di Francesco Chiacchio, Emonsraga edizioni;- “Il lupo” di Saša STANIŠIĆ,illustrazioni di Regina Kehn, traduzione di Claudia Valentini, Iperborea edizioni.Oltre ai 6 autori finalisti, La Giuria Tecnica ha decretato anche il Premio Poesia “Gianni Cerioli”, un Premio Speciale Divulgazione e 7operesegnalate.Entro Natale, le classi selezionate per la Giuria Popolare riceveranno gratuitamente e direttamente a scuola i libri finalisti, inviati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Ente promotore della manifestazione. I ragazzi avranno quattro mesi di tempo per leggere i libri in classe, guidati dai loro insegnanti, al termine dei quali ogni ragazzo potrà esprimere la propria preferenza; i voti raccolti andranno a decretare la classifica finale che verrà svelata durante la giornata della cerimonia di premiazione che si svolgerà al termine del FESTIVAL del Premio Letteratura Ragazzi, le cui date sono state rese note nei giorni scorsi: dal 6 al 10 maggio 2025 a Cento FE.

