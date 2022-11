Eurotarget diventa biglietteria ufficiale della Tramec Cento

Operativa già da oggi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 fino alle 18.30 Eurotarget diventa biglietteria ufficiale delle nostre partite casalinghe. Le parole del nostro Strategy Manager Alessandro Livreri “Conosco bene questa bellissima realtà, in cui ho lavorato per lungo tempo e sono molto felice che il CEO Stefano Chierici abbia accolto con grande entusiasmo questa opportunità. È un passo importante per il nostro Club inserire la nostra presenza a Pieve di Cento, e avvicinarci sempre più a tutti i paesi dell’Unione Reno Galliera. Dal lunedì al sabato sarà possibile negli orari di apertura della concessionaria (che fa orario continuato di settimana) acquistare i biglietti in accoglienza per chi non desidera farlo on line”

