TEATRO: Elio ‘sold-out’ apre la stagione del Borgatti

Elio e Jannacci, insieme, virtualmente, in uno spettacolo dissacrante che ha catturato l’attenzione del pubblico accorso alla Pandurera per l’apertura della Stagione 2022/23 del Borgatti di Cento. Le componenti ci sono tutte: musica, testi improbabili e canzoni in stile ‘milanes‘; un cocktail che funziona e convince. E’ l’istrionico Elio a trainare: Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, nei 90 minuti del suo recital porta all’orecchio dello spettatore attento le note più malinconiche, ma anche comiche, del genio di Enzo Jannacci. Buona la prima, si dice! Parte dunque col piede giusto la nuova stagione del Borgatti che promette serate di cultura, spettacolo e divertimento per tutti i gusti.

