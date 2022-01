In questa giornata di “Game Day” abbiamo il piacere di comunicare ufficialmente il nostro rapporto di collaborazione con la Benedetto XIV Cento. Crediamo fortemente in questa sinergia per sostenere lo sport, questa storica società, ma soprattutto per alimentare sempre più le attività di carattere sociale sul nostro territorio al fine di lanciare importanti messaggi.

