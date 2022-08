FABIO BERGAMINI (LEGA): «AIUTI PER LE IMPRESE CHE HANNO NECESSITA’ DI BONIFICARE E RICOSTRUIRE»

«Bene l’impegno preso dalla Regione dinanzi ai sindaci e alle imprese del territorio, ora però è importante agire presto, per consentire al tessuto produttivo di ripartire». E’ questo il messaggio del consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, dopo l’incontro con il presidente Stefano Bonaccini, arrivato a Bondeno per incontrare i sindaci dei territori colpiti dal downburst della scorsa settimana e per visitare alcune delle imprese colpite: Cargofer, Metal Sab e l’impresa agricola Volpin. «Abbiamo una situazione drammatica, sui territori, che va affrontata rapidamente e ci auguriamo che la richiesta dello stato di emergenza da parte della Regione porti in tempi rapidi risorse. Le aziende – continua Bergamini – in molti casi non hanno ancora iniziato a riparare i danni e bonificare, perché vogliono capire quali sono le procedure. Per esempio, per lo smaltimento dei pali e delle reti cadute nei frutteti, che vanno rimossi, trasportati e macinati: quali sono le procedure per rimborsare queste spese? Sono alcune delle domande che le imprese si pongono, ci auguriamo che la Giunta regionale sia tempestiva nel fornire questo tipo di risposte».

Mi piace: Mi piace Caricamento...