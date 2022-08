Concerti a Codigoro in settembre, occasione per allungare la stagione turistica nel Delta e sulla Costa

E’ fondamentale lavorare per poter allungare la stagione turistica e con essa ovviamente tutte le opportunità – come quelle offerte dal Parco del Delta – che possono comportare la destagionalizzazione.



Tra le opportunità messe in campo per operare con questo obiettivo, sottolineiamo che a Codigoro – dal 9 al 13 settembre – si terrà il Codishow, festival musicale con prestigiosi artisti, tra cui Mahmood, Gianna Nannini (artista apprezzata in Germania) e la Mannoia. Per incentivare il soggiorno dei turisti, gli organizzatori dei concerti hanno predisposto – su sollecitazione di Ascom Confcommercio svolta attraverso le delegazioni di Codigoro e Comacchio ed in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Codigoro – un pacchetto di biglietti ingresso scontati ai concerti a condizione che siano abbinati al pernottamento nelle strutture ricettive dell’area del Delta e della Costa (per info Marco Bonazza, 312105481, info@stageconcept.it)

E’ dunque un’occasione per promuovere e valorizzare un territorio e la costa, nel suo complesso, sempre più meta turistica e che vedrà peraltro proprio a almeno fino alla prima decade di settembre l’arrivo di ulteriori flussi turistici dalla Baviera.

Ascom sottolinea l’esigenza di promuovere e valorizzare il Parco del Delta che è uno strumento straordinario per sostenere il turismo: l’auspicio, indispensabile, è una sempre maggiore collaborazione fra i Comuni del Parco, lo stesso Ente Parco, il Delta 2000, le Associazioni di categoria e le imprese, per arrivare entro l’anno a stilare un calendario eventi 2023 condiviso tra tutte le realtà che gravitano nel’area del Delta.

