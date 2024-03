FDI CENTO, CHIAREZZA SULLE LISTE CHIUSE

A seguito del servizio messo in onda dal programma condotto da Mario Giordano “Fuori dal Coro”, dove sono state evidenziate diverse criticità del sistema sanitario provinciale, il Gruppo di Fratelli d’Italia Cento ha presentato un Ordine del Giorno per avere chiarezza su quanto sta accadendo sul territorio. Spiegano così i Consiglieri Comunali Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone:<< Vedere il servizio di Fuori dal Coro ci ha fatto gelare il sangue nelle vene. La sanità dell’Emilia Romagna è sempre stata annoverata tra le migliori d’Italia, quello che abbiamo appreso dal Servizio sembra impossibile, ma purtroppo i disservizi sono reali. Dobbiamo fare chiarezza su quanto sta accadendo, lo dobbiamo soprattutto ai cittadini ed alla loro salute. Per questo abbiamo presentato un OdG in cui chiediamo al Sindaco ed all’Assessore competente di rapportarsi con l’azienda Ausl per avere i dati relativi alle prestazioni erogate a libera professione e tramite sanità pubblica nel 2019 e nel 2023. Chiederemo inoltre di attivarsi per organizzare un tavolo di confronto con i vertici Ausl, compresa la Dottoressa Calamai.>>Concludono poi i Consiglieri Guaraldi e Caldarone:<< Questi dati saranno necessari per tutelare la salute dei cittadini, ricordando che sia le visite urgenti sia le visite per la prevenzione sono elementi fondamentali per il cittadino, ma anche per la tenuta del sistema sanitario. Tutti devono avere il diritto di curarsi, indipendentemente dalla loro situazione economica. Ci auguriamo che con questo OdG si possa, dopo diversi tentativi, avere un confronto con la Dottoressa Calamai. Lo dobbiamo a tutti i cittadini preoccupati per la loro salute.>>

