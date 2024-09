FDI CENTO: Un ordine del giorno su “PULIZIA E TUTELA DEGLI ALVEI DEI FIUMI”

Di seguito Inoltro ODG presentato dal gruppo FDI di Cento.

Cordiali saluti

Capogruppo Caldarone



OGGETTO: PULIZIA E TUTELA DEGLI ALVEI DEI FIUMI

PREMESSO CHE:

• il sistema idrografico del nostro territorio, in primo luogo i fiumi e i loro affluenti, ma anche i

canali primari della rete scolante di pianura e di bonifica, è stato duramente messo alla prova

dagli eventi alluvionali che hanno posto in evidenza le

criticità del sistema idrografico: dal punto di vista della manutenzione, della conformazione di

alvei e misure di protezione, dei sistemi che permettono di dilatare nel tempo la propagazione

delle piene ed evitare così accumuli ed esondazioni, dei sistemi di allerta e sorveglianza.

CONSIDERATO CHE:

• è necessario quanto prima realizzare gli interventi per mettere in sicurezza il corso

dei fiumi e dei canali, ripristinandone l’officiosità idraulica ovvero la capacità di far defluire le

piene senza causare pericolo ai territori che attraversano;

• per ottenere un risultato efficace ciascuno deve fare la sua parte; la regione, gli enti locali e i

comuni, i consorzi di bonifica, i soggetti privati che cooperano alla gestione e attuazione degli

interventi, fino ai privati frontisti: è fondamentale che ciascuno si

attivi con gli altri in modo integrato, in un ottica di collaborazione;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

• la pulizia dell’alveo rientra sicuramente nella tipologia degli interventi di messa in sicurezza, e

per sua natura rappresenta uno degli interventi più semplici e immediati da porre in atto;

RITIENE

• che la pulizia dell’alveo costituisce una delle operazioni essenziali per la messa in sicurezza

delle città e dei territori, per la conservazione dell’officiosità idraulica dei fiumi;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

• A pretendere maggiori investimenti sul Nostro territorio da parte degli enti preposti .

• Si richiede inoltre di inviare copia della suddetta corrispondenza anche ai Consiglieri

comunali, affinché si possa prendere visione dell’attività svolta in tempi celeri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...