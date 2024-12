FEBE GIORGI PSEUDONIMO DI VALENTINA SAGNIBENE OSPITE ALL’IC “IL GUERCINO”

Valentina è una scrittrice molto giovane, ma già affermata. Lavora a Milano come assistente di produzione per il cinema e come copywriter; scrive romanzi per ragazzi per le più importanti case editrici italiane. Nel 2021 ha vinto menzione di merito al Premio Scaramuzza nel 2021 e nel 2022 è stata semifinalista al Premio Bancarellino 2022. E’ stata ospite a Cento presso l’IC “IL GUERCINO” dove ha incontrato i ragazzi e le ragazze delle classi quarte e quinte che hanno letto il suo libro “Libera la tua voce” romanzo che racconta la storia di un gruppo di pre adolescenti e le loro avventure in famiglia, a scuola e nel gruppo. L’autrice è stata intervistata dai ragazzi che frequentano tra le attività pomeridiane che l’istituto offre , il gruppo di lettura.”Come si vive facendo ogni giorno ciò che si ama, facendo della propria passione il proprio lavoro?” Questa è una delle tantissime domande che stamattina i ragazzi e le ragazze hanno fatto a Valentina Sagnibene , autrice di “BES FRIENDS”, “Libera la tua voce” e “Storie di ragazzi difettosi”, letti dai gruppo di lettura della Secondaria.

Con la sua energia e la sua empatia Valentina ha saputo subito coinvolgere alunni e docenti, grazie ai suoi personaggi e alle sue storie, trattando in modo semplice e sincero tematiche che coinvolgono gli adolescenti da vicino, alcune più complesse come i bisogni educativi speciali, i disturbi specifici dell’apprendimento e l’ ADHD.

Scrivere è un’arte, ma anche un mestiere a tutti gli effetti, che richiede impegno, studio, pianificazione e tante competenze. Anche leggere è un’attività complessa, ma anche divertente e inclusiva, che può mettere in connessione più persone, com’è capitato in questo momento speciale che continuerà nell’incontro dell’11 dicembre quando si riunirà il gruppo lettura dei genitori per affrontare queste stesse tematiche dal punti di vista dei genitori. Grande è l’impegno dell’istituto nelle attività di promozione alla lettura e nel confronto tra scuola e famiglia nell’affrontare tematiche di interesse comune per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze

