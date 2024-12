Casumaro: Inaugurato il Punto di Ascolto della Polizia Locale

Inaugurato questa mattina il Punto di Ascolto della Polizia Locale a Casumaro che si va ad aggiungere a quello di Renazzo e di XII Morelli. I cittadini potranno rivolgersi alla Polizia Locale per presentare segnalazioni, chiedere informazioni e confrontarsi sulle eventuali problematiche creando di fatto un contatto diretto fra cittadino e amministrazione comunale mediato dalla Polizia Locale. Aperto il primo sabato del mese, lo spazio è anche punto di riferimento per il gruppo di controllo di vicinato: un metodo civile ed efficace, molto apprezzato dai cittadini, che da piena attuazione al più moderno concetto di polizia di comunità. Lo stabile è stato di recente ristrutturato: al primo piano oltre alla Polizia Locale, si trova la sede della Consulta, la Sala della Musica e la biblioteca. Al piano terra sarà ospitata l’azienda USL di FE con i servizi sanitari rappresentati dai medici di medicina generale (MMG), dall’infermiere di famiglia e di comunità (IFEC) e dal 118. Un’operazione molto importante, la cui realizzazione ha dovuto superare diverse difficoltà, ma che oggi vede una prima apertura al pubblico a cui seguiranno altri momenti di inaugurazione per i restanti servizi.Presenti gli assessori Pedaci e Bozzoli, la consigliera comunale Bergamini, il comandante Balderi e i sovrintendenti Malagò e Benea.

Mi piace: Mi piace Caricamento...