FERRARA: AMPIA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA’

NELLA GIORNATA DI IERI, I CARABINIERI DEL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA DI FERRARA HANNO PROCEDUTO AD UN’AMPIA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA’, AL CUI ESITO HANNO ARRESTATO DUE PERSONE. IN PARTICOLARE:

DURANTE LA MATTINA, IN ZONA ARGINE DUCALE, HANNO SORPRESO IN FLAGRANZA DI SPACCIO DI STUPEFACENTI UN CITTADINO NIGERIANO DI ANNI 35, SEQUESTRANDOGLIO TRE DOSI DI COCAINA ED UNA DOSE DI EROINA, OLTRE A CIRCA 400 EURO IN BANCONOTE, RITENUTE PROVENTO DI SPACCIO. NEL POMERIGGIO ODIERNO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA HA CONVALIDATO L’ARRESTO E DISPOSTO A SUO CARICO L’OBBLIGO DI FIRMA.

NEL CORSO DEL POMERIGGIO (DI IERI) HANNO PROCEDUTO AL CONTROLLO DI UN CITTADINO RUMENO, 45ENNE SENZA FISSA DIMORA, VERIFICANDO CHE A SUO CARICO ERA PENDENTE UN ORDINE DI CARCERAZIONE PER VIOLAZIONI DELLA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE, EMESSO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI UDINE. PER TALE RAGIONE L’UOMO E’ STATO ARRESTATO E CONDOTTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA, OVE SCONTERA’ DUE ANNI DI RECLUSIONE.

Mi piace: Mi piace Caricamento...