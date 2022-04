MULTA ALLA BENEDETTO PER ‘OFFESE’: “molto dispiaciuti e ci attiveremo affinché non accadano più episodi simili all’interno della nostra Milwaukee Dinelli Arena”

La società Benedetto XIV comunica di avere ricevuto nella giornata di oggi due provvedimenti dal Giudice Sportivo della FIP:- ammenda di Euro 1500,00 per la violazione : offese ad un tesserato avversario e nei confronti degli arbitri ;- squalifica campo per 1 gara perché in più occasioni un tifoso si sporgeva dalle transenne ed entrava in contatto non violento con il 2° arbitro e con un tesserato avversario ;Appena ricevuto il provvedimento è stata fatta la richiesta di commutare la squalifica con un’ammenda a carico della Benedetto XIV di ulteriori Euro 1500. Richiesta che è stata accettata subito dalla FIP e voluta dal nostro club per evitare disagi a tutti i tifosi che avevano acquistato il mini-abbonamento e a tutti coloro (speriamo in tanti) che saranno presenti Domenica 24 Aprile nell’incontro casalingo contro Assigeco Piacenza. Per quanto riguarda l’accaduto, siamo molto dispiaciuti e ci attiveremo affinché non accadano più episodi simili all’interno della nostra Milwaukee Dinelli Arena, la quale deve essere un contenitore di buon sport e gioia per la nostra comunità che abbiamo l’onore di rappresentare in ambito sportivo. La Società

