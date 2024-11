FERRARA ASPETTA IL NATALE CON BEN 7 ALBERI ADDOBBATI

Aspettando il Natale al via: tra Arte , Cultura e Shopping “accende” i suoi alberi natalizi nel cuore della città di Ferrara. Sette gli alberi addobbati che verranno illuminati (con altezza compresa tra i 2,5 ed i 3,5 metri di altezza ) nelle vie Canonica, Bersaglieri del Po, Cairoli e Voltapaletto grazie all’intervento di oltre una quarantina di attività di vicinato con il supporto di Confcommercio Ferrara, Federazione Moda Ferrara e del Comune di Ferrara ed in particolare dell’assessorato al Commercio . Alla cerimonia di accensione – ore 17.00, incrocio tra le vie Adelardi, Canonica e Bersaglieri del Po – interverranno l’assessore Francesco Carità, il direttore generale di Confcommercio Davide Urban, il presidente provinciale di Federazione Moda Giulio Felloni, oltre ad una rappresentanza degli operatori che hanno aderito all’iniziativa che intende dare “calore” e visibilità al centro in occasione delle festività natalizie.

immagine dal web

Mi piace: Mi piace Caricamento...