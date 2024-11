GDF FERRARA: SEQUESTRATI 45.000 PRODOTTI ALIMENTARI PERICOLOSI PER LA SALUTE E 2.300 BEVANDE ALCOLICHE PRIVE DEL CONTRASSEGNO DI STATO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara, nel corso di un controllo eseguito all’interno

di un magazzino di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari, hanno rinvenuto e sottoposto

a sequestro 45.000 prodotti alimentari risultati non conformi alle normative europee e

nazionali poste a tutela della salute dei consumatori e circa 2.300 bottiglie di prodotti alcolici

privi del contrassegno di Stato.

Nel corso dell’intervento i finanzieri del Gruppo di Ferrara hanno rilevato che le migliaia di

confezioni di prodotti alimentari presenti nel deposito (segnatamente salse, patatine, carne

essiccate, pasta, olii vari, salumi, zucchero, bevande zuccherate) risultavano non conformi

alle prescrizioni dettate dal Regolamento Europeo che disciplina le modalità di etichettatura

degli alimenti e precisa che le stesse devono contenere informazioni facilmente

comprensibili dai consumatori.

Le etichette presenti sui prodotti rinvenuti, invece, risultavano prive della denominazione del

tipo di prodotto in vendita nonché della lista degli ingredienti degli alimenti, della data di

scadenza e delle condizioni particolari di conservazione cui andavano sottoposti ed anche

del Paese d’origine o del luogo di provenienza. Tutti i prodotti (molti dei quali anche risultati

scaduti), sono stati sequestrati in attesa di essere distrutti a seguito del parere della

competente A.S.L. che ha collaborato alle attività con propri funzionari.

Nel corso del controllo, le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto circa 2.300 bottiglie di

bevande alcoliche, contenenti complessivamente 615 litri di prodotto, che risultavano prive

del contrassegno di Stato che certifica l’avvenuto pagamento delle accise che gravano su

tali prodotti.

L’ispezione delle Fiamme Gialle estensi proseguirà anche dal punto di vista fiscale al fine di

rilevare e segnalare le irregolarità di natura fiscale, atteso che buona parte della merce

sequestrata è risultata priva di documentazione di acquisto e di importazione.

