Ferrara Buskers Festival, soccorsi veloci e sicuri con le bici del 118

Il servizio è attivo dalle 21 alle 24 da mercoledì a sabato, domenica dalle 18 alle 21

Nella città delle biciclette il Buskers Festival può contare sull’assistenza del 118 in bicicletta. Anche per l’edizione 2023 del Festival dedicato agli artisti di strada, che parte mercoledì 23 agosto e andrà avanti fino a domenica 27, il servizio dell’emergenza sanitaria sarà operativo fra la gente con le biciclette del 118 appositamente attrezzate per intervenire qualora ci fosse un’emergenza. Le biciclette, a pedalata assistita, acquisite l’anno scorso dall’Azienda USL di Ferrara e con il generoso contributo del Rotary Club Ferrara Est, si presentano come un mezzo molto utile e versatile per intervenire con tempestività in manifestazioni molto affollate come quella dei Buskers.

I mezzi attrezzati con defibrillatore e zaino di soccorso sono pensati infatti per il primo intervento in occasione di eventi con la presenza di numeroso pubblico e dunque per gli operatori dell’emergenza è più facile intervenire tempestivamente ‘su due ruote’.

L’equipaggio del 118 – composto da un infermiere e un autista del 118 – sorveglia la zona in sella alla bici muovendosi agevolmente nel centro cittadino, tra gli spettatori dell’evento, consentendo di intervenire rapidamente in caso di emergenza sanitaria. In un secondo momento, se ritenuto necessario, si potrà attivare un mezzo di soccorso per il trasporto in Pronto Soccorso.

Gli operatori del 118, grazie a una convenzione stipulata tra Ausl Ferrara – Servizio Emergenza Territoriale 118 e Ferrara Buskers Festival (che si ringrazia per aver scelto gli operatori del 118 come professionisti del soccorso sanitario per questa grande manifestazione) in stretto contatto con la Centrale operativa 118, saranno affiancati anche dai volontari della Croce Rossa di Ferrara, che gestiscono l’assistenza sanitaria all’evento con ambulanze ed equipaggi appiedati.

Il servizio, molto apprezzato dai partecipanti all’edizione dello scorso anno, sarà attivo dalle 21 a mezzanotte da mercoledì a sabato, alla domenica dalle 18 alle 21.

Mi piace: Mi piace Caricamento...