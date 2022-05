FERRARA: Cade dal ponteggio e muore 36enne operaio di una ditta di Ponteggi in subappalto a un cantiere della ditta Tassi Group di Cento

Incidente mortale sul lavoro a Ferrara. Nella mattinata di martedì 10 maggio, verso le 10, un operaio edile 36enne di nazionalità egiziana è morto mentre stava lavorando in un cantiere in via Borgo Punta, al civico 187.

Il ragazzo, dipendente di una ditta di ponteggi, è precipitato giù dal quarto piano di una palazzina in fase di ristrutturazione dalla ditta Tassi Group Costruzioni di Cento, è deceduto sul colpo e quando sono arrivati i soccorsi del 118 non c’era più nulla da fare.

Al momento della caduta, la vittima pare che stesse smontando un’impalcatura e sembra che fosse imbragato. Ora spetta agli inquirenti accertarne le cause e le modalità della morte.

L’uomo era di origini egiziane e stava smontando l’impalcatura situata davanti ad una palazzina perché la ditta per cui lavorava aveva appena finito di ristrutturare la facciata.

Non si tratta di un dipendente della Ditta Tassi Group di Cento ma di un operaio di una ditta addetta allo smontaggio e montaggio di ponteggi operante su un cantiere della Ditta Tassi Group.

Sul posto, oltre alla polizia di Stato, anche il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ausl di Ferrara, che ha posto sotto sequestro l’area della tragedia. Notizia in aggiornamento

