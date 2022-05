FLASH MOB IN RICORDO DEI SETTE FRATELLI GOVONI

” Mercoledì 11/05/2022 a Cento, presso il Piazzale Sette Fratelli Govoni di via Marescalca alle ore 20.30, onoreremo tramite un Flash Mob la memoria dei Sette Fratelli Govoni (Dino, Emo, Augusto, Ida, Marino, Giuseppe, Primo), vittime innocenti dell’ondata di violenza che ha attraversato la nostra penisola nella prima metà del 1900. All’evento parteciperanno Cesare Govoni, figlio di Dino, ed altri famigliari. Vi aspettiamo per non dimenticare quanto accaduto l’11 maggio 1945 sul nostro territorio.”

