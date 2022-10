FERRARA: Codice Rosso, arrestato dai Carabinieri l’uomo violento

Nella notte del 13 ottobre 2022 i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ferrara sono intervenuti in zona via Krasnodar in quanto una donna terrorizzata aveva poco prima chiamato l’utenza d’emergenza 112 dei Carabinieri, perchè aveva notato sotto casa l’ex compagno, già da lei più volte denunciato per lesioni, minacce, stalking, maltrattamenti in famiglia ed altri reati, che avevano ingenerato nella stessa un perdurante e grave stato d’ansia e di paura. All’arrivo dei militari l’uomo non era più presente in zona e la parte offesa riferiva di averlo visto, dalla finestra del suo appartamento, mentre tagliava gli pneumatici della sua auto parcheggiata in strada. La pattuglia verificava che effettivamente l’autovettura in uso alla donna, una volkwagen golf, presentava tutte le gomme tagliate. Mentre gli operanti stavano terminando gli accertamenti, sul posto si ripresentava l’uomo il quale sfidava i militari ed ammetteva di essere il responsabile delle azioni lamentate poco prima dalla ex compagna. Visto quanto accaduto gli opernati procedevano all’identificazione e perquisizione del soggetto che veniva trovato in possesso di un coltello nonché di una copia delle chiavi dell’appartamento della vittima. Rilevando una situazione da “Codice Rosso” i Carabinieri procedevano all’arresto di S.A.D, 34 enne romeno noto agli uffici di polizia, il quale dopo le formalità di rito, veniva trasferito al carcere “Satta” di via dell’Arginone, ove è rimasto ristretto a disposizione della autorità giudiziaria. Nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre il Giudice del Tribunale estense ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere per l’uomo.

FERRARA: Ubriachi alla guida, tre denunciati in una notte dai Carabinieri.

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 ottobre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compangia di Ferrara hanno proceduto ad una serie di controlli alla circolazione stradale, che hanno permesso di appurare la regolarità del traffico nell’ambito cittadino. I militari, oltre alla verifica dei documenti di guida e circolazione, hanno sottoposto più conducenti al test etilometrico, dal quale sono emerse tre violazioni del codice della strada. Gli utenti sanzionati sono tutti ferraresi tra i trenta ed i quarantanni, il cui tasso alcolimetrico variava da 1 a 1,68 g/l, ovvero dal doppio al triplo del massimo consentito dalla normativa. Oltre alla sanzione pecuniaria ai guidatori è stata ritirata la patente di guida e sono stati trasmesi gli atti alla Procura della Repubblica estense, nel caso più grave, è stata avviata la procedura per la confisca dell’autoveicolo. Sempre nell’ambito dei controlli notturni le stesse pattuglie hanno anche contestato a due minorenni, residenti in città, il possesso di stupefacenti (marijuana) per uso personale e sono stati per questo segnalati alla Prefettura di Ferrara quali tossicodipendenti.

Punto di Contatto: Ten. Col. Mauro MARONESE Cell. 334.6921154

Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna

(competenza sulle province di Bologna e Ferrara)

FERRARA : Contrasto al bracconaggio ittico-venatorio.

Lotta a tutto campo al fenomeno dell’illegalità nell’esercizio di caccia e pesca nel territorio della provincia ferrarese. Nelle ultime settimane è stata intensificata l’attività di vigilanza svolta dai reparti forestali dell’Arma dei Carabinieri operanti sul territorio, con il supporto della Sezione Operativa per i Reati in Danno degli Animali (S.O.A.R.D.A.) del Raggruppamento Cites di Roma, mediante la concentrazione di servizi dedicati nelle fasce orarie tardo-serali e notturne. Obiettivo principale della mirata pianificazione è stata senz’altro l’incresciosa pratica del bracconaggio, ma con essa, altresì, le molteplici manifestazioni di illecito nel settore, con la finalità di arginare, da una parte, quella che è una vera e propria attività criminale, dall’altra, un diffuso “malcostume” nel mancato rispetto delle regole previste. L’operazione, di carattere periodico e straordinario, si inserisce all’interno di una organizzazione di servizi di portata nazionale, che annovera tra i suoi “hot spot” il territorio del “Delta del Po” con le relative province di interesse (Ferrara, Ravenna, Rovigo). L’attività di contrasto, che nella provincia ha interessato in particolare i Comuni di Argenta, Riva del Po e Comacchio, si è conclusa, per l’ambito specifico della caccia, con il deferimento all’A.G. di n. 3 persone, il sequestro penale di n. 3 fucili con relativo munizionamento e 26 capi di selvaggina abbattuti, oltre alla comminazione di n. 7 sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 16.000 euro; con particolare riferimento alla pesca, invece, sono state sanzionate in via amministrativa n. 7 persone per un importo complessivo di oltre 3.000 euro, con il sequestro di circa 300 Kg di prodotti ittici e dell’attrezzatura utilizzata (canne e rastrelli). La caccia e la pesca illegali rappresentano, senz’altro, peculiari criticità del territorio ferrarese, caratterizzato da una notevole presenza di aree protette, di zone umide e corsi d’acqua. Il contrasto alle cattive pratiche mira non solo ad assicurare la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, ma, altresì, a garantire adeguati livelli di sicurezza alimentare, evitando che sulle nostre tavole possano arrivare prodotti privi dei controlli sanitari previsti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...