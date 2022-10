Il comandante provinciale dell’Arma Di Stefano riceve Ascom Confcommercio Ferrara

Il nuovo Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri il colonnello Alessandro Di Stefano ha ricevuto, in visita di cortesia istituzionale, Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara e Davide Urban, direttore generale dell’Associazione. “Sono lieto di incontrare Ascom – ha spiegato il colonnello Di Stefano – ed è importante avere un contatto diretto con l’Associazione nell’ottica condivisa di incrementare la sicurezza e la tranquillità sociale a vantaggio di tutte le componenti della società civile”. “Un’ occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti di collaborazione con l’Arma – ha affermato il presidente Amelio – anche in vista della realizzazione di un appuntamento di promozione della Cultura della Legalità che terremo in città”.



“Questa è stata anche l’opportunità – ha aggiunto il direttore Urban – per programmare prossime iniziative di informazione e prevenzione che seguono quelle realizzate in passato”. Al centro del colloquio ampio, cordiale e proficuo i temi relativi all’economia, alla sicurezza ed al sociale a Ferrara e provincia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...