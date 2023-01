FERRARA: Commemorazione 50° anniversario dell’omicidio dell’App. Carmine Della Sala

Mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 10:30, nella chiesa di San Giovanni Battista a Pontelagoscuro, è stata celebrata la Santa Messa di commemorazione dell’eroico gesto dell’Appuntato Carmine Della Sala, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare e della Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”, ucciso nel corso di una rapina avvenuta proprio a Pontelagoscuro l’11 gennaio 1973. In ricordo del militare sono state intitolate le scuole elementari di Pontelagoscuro, una via di Ferrara, la caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara e la caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo. Carmine Della Sala nacque ad Atripalda (AV) il 7 maggio 1927, si arruolò giovanissimo nell’Arma dei Carabinieri e fu trasferito, come prima destinazione, alla piccola Stazione di Serravalle di Bibbiena (AR), località in cui conobbe la moglie e dal cui matrimonio nacquero tre figli. Successivamente venne inviato a Pontelagoscuro, ove perì l’11 gennaio del 1973. Quel giorno, pur essendo libero da impegni lavorativi perché a riposo settimanale, venne all’ultimo momento richiamato in servizio per sostituire un collega ammalato. Nel corso del pattugliamento della località ferrarese sulle sponde del Po, unitamente ad un giovane carabiniere, si recò presso la scuola media frequentata dal figlio Roberto, che in quel momento si trovava in classe. L’Istituto Scolastico era ubicato proprio davanti ad una banca. L’appuntato, notata un’autovettura ferma davanti all’istituto di credito col motore acceso, comprese immediatamente che poteva trattarsi di una rapina e, dopo aver inviato il collega a chiedere rinforzi alla vicina caserma, non esitò ad avviarsi verso la banca. Pochi istanti dopo l’accesso di Carmine Della Sala nell’istituto di credito si udirono dei colpi, che ai ragazzi sembrarono petardi, ma che in realtà erano degli spari d’arma da fuoco. L’appuntato Carmine Della Sala, seppur raggiunto da un colpo di pistola all’addome, si avvinghiò tenacemente ad uno dei rapinatori, nell’intento di arrestarlo, ma quest’ultimo trascinò il graduato dentro l’auto dei complici che, dopo averlo percosso selvaggiamente, lo uccisero con altri colpi di pistola. Percorse poche centinaia di metri i malviventi gettarono il corpo dell’Appuntato dall’auto in fuga. Le sue spoglie dell’eroico Carabiniere riposano ora nel cimitero di Serravalle di Bibbiena (AR), dove Carmine Della Sala sognava di ritirarsi all’atto del congedo in pensione. Alla Santa Messa – Celebrata dal Parroco Don Silvano BEDIN – hanno partecipato le massime Autorità cittadine, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, Colonnello Alessandro Di Stefano, una rappresentanza dell’O.N.A.O.M.A.C. e dell’A.N.C., nonché gli studenti della scuola di Pontelagoscuro intitolata proprio all’Appuntato. Dopo la Santa Messa la cerimonia si è spostata in Piazza Buozzi, ove è stata deposta una corona al cippo eretto per ricordare il valore e il coraggio dimostrato e speso dal militare per la comunità ferrarese. La manifestazione è poi proseguita con i bambini delle scuole di Pontelagoscuro che, dopo aver scritto i loro pensieri sul tragico evento, li hanno consegnati ai famigliari dell’Appuntato Della Sala presenti alla cerimonia.

