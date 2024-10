Ferrara. Controlli dei carabinieri a Pontelagoscuro: 30 persone identificate ed un arresto

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Nella giornata di ieri 25 ottobre, i carabinieri della Stazione di Pontelagoscuro hanno svolto un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, in particolar modo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori. Nel corso del servizio, che ha visto coinvolte due pattuglie per tutta la mattinata, sono stati svolti posti controllo nelle zone considerate più critiche, che hanno consentito di identificare 30 persone di cui 3 ritenute di interesse operativo.

Nel corso della notte inoltre, i militari della Stazione di Pontelagoscuro sono intervenuti presso un bar della zona, dove era in corso un alterco tra alcuni clienti ed un residente. Un uomo infatti, un quarantacinquenne di origine straniera, era entrato nel locale per lamentare il disturbo causato da asseriti rumori provenienti dall’attività commerciale. In pochi minuti è nata un’accesa discussione con due giovani avventori che ha visto i titolari costretti a richiedere l’intervento dei militari. Una volta giunti sul posto, i carabinieri, dopo aver riportato la calma, hanno appurato che il quarantacinquenne era in realtà sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione da cui, arbitrariamente, si era allontanato. Pertanto, l’uomo è stato arresto per il reato di evasione e ricollocato agli arresti presso il suo domicilio, così come disposto dal Pubblico Ministero.

