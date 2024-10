FORZA ITALIA CENTO CANDIDA ANGELA FAVA ALLE ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA: “È TEMPO DI CAMBIARE PASSO E DARE VOCE AI CITTADINI”

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa per la presentazione della candidatura di Angela Fava, scelta dal partito per rappresentare Cento alle prossime elezioni dell’Assemblea Legislativa Regionale. Al fianco di Fava, laureata in giurisprudenza e tutor didattico, erano presenti il segretario provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli e il coordinatore comunale Fausto Pareschi, che hanno ribadito il pieno sostegno alla candidata. Angela Fava, 36 anni, residente a Renazzo, ha espresso con entusiasmo la sua decisione di candidarsi, motivata dal desiderio di affrontare le sfide di un territorio che, a suo dire, “necessita di un cambiamento radicale dopo 54 anni di governo di sinistra”. Fava ha precisato che la sua missione sarà “ascoltare le persone e portare le problematiche locali ai tavoli competenti per risolverle, con una visione orientata al futuro”. I temi al centro del programma di Angela Fava includono sanità, infrastrutture, lavoro e messa in sicurezza del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta al tema della sanità: la candidata ha denunciato il depotenziamento dell’ospedale di Cento, che negli ultimi tre anni ha visto la chiusura o la riduzione di importanti reparti come maternità, urologia e medicina. “Non è accettabile,” ha affermato, “che un cittadino debba spostarsi di almeno 50 km per cure che prima poteva ricevere sul territorio”. La situazione, ha evidenziato Fava, rispecchia un problema diffuso in tutta la regione, come dimostrato dall’ultimo rapporto della Corte dei Conti che ha evidenziato il deficit di bilancio regionale nella sanità, coperto con risorse straordinarie e con incertezze per il futuro. Un altro punto chiave del programma riguarda l’infrastruttura viaria regionale. Fava ha rimarcato l’importanza dell’autostrada Cispadana, definita “indispensabile” per collegare le province di Reggio, Modena e Ferrara, sostenendo che l’opera risponderebbe alla necessità di migliorare i collegamenti stradali per le aree a forte vocazione imprenditoriale come Mirandola e Cento. Sul tema delle regole urbanistiche, Fava ha proposto una revisione delle limitazioni imposte sui territori della Partecipanza Agraria, al fine di trovare un migliore equilibrio tra ambiente e sviluppo. Angela Fava ha concluso il suo intervento ricordando la resilienza degli emiliani e dei romagnoli nei momenti di difficoltà, come durante l’alluvione dello scorso maggio. “Gli emiliani,” ha affermato, “hanno voce e proposte da portare avanti. Credo che sia giunto il momento di ascoltarli davvero e di dare il via a un cambiamento concreto, capace di mettere finalmente al centro i cittadini.”

