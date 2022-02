Nella tarda mattinata di ieri il 118 interveniva a Ferrara in via Benvenuto Tisi da Garofalo, ove una 47 enne era stata rinvenuta, dal marito, priva di vita sul divano. Il del Medico 118 attribuiva morte a cause naturali, nessun segno di violenza; disposta l’autopsia.

