CENTO: Truffatori rubano preziosi ad un 79enne con la tecnica del ‘finto dipendente’ dell’Azienda del Gas

Truffatori in azione nel pomeriggio, spacciatisi x dipendenti azienda gas e acquedotto hanno tentato di entrare a casa di una 85 di Ferrara in via Argenta, non riuscendo nel crimine per la pronta reazione dell’anziana. Sempre in due, con le stesse modalità riuscivano a farsi aprire da un 79 enne di Cento via Sardegna, è con la classica scusa del gas che rovina loro, facevano riporre all’anziano tutti i preziosi nel congelatore e poi sparivano col bottino,; danno non quantificato né assicurato. Indagano cc Cento. Alle 1230 invece a Fiscaglia, via strada Luigia sp32 una autocisterna carica di liquidi alimentari (non so indicarne la natura) usciva autonomamente dalla sede stradale. Operazioni di travaso della cisterna e recupero con autogru del mezzo pesante imponeva o prolungata chiusura della strada (oltre due ore). Autista illeso.

