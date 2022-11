FERRARA: Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri

Lunedì 14 novembre 2022, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Ferrara, nell’ambito dei controlli del territorio ed in particolare dei soggetti di interesse operativo gravitanti in città, procedevano al controllo di I.G., moldavo 31 enne, residente nel capoluogo, noto agli uffici di polizia. I militari erano a conoscenza di una misura cautelare applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari estense allo straniero, per cui decidevano di verificare se l’uomo fosse o meno stato autorizzato a lasciare il proprio domicilio. All’esito dei controlli emergeva che il moldavo era evaso dagli arresti domiciliari per cui veniva dichiarato in arresto. Dopo essere stato accompagnato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara per gli atti relativi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato veniva ricondotto presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida e il processo con rito direttissimo. Martedì mattina 15 novembre il Giudice Monocratico del Tribunale di Ferrara ha convalidato la misura restrittiva adottata dai militari e condannato l’imputato, a seguito di patteggiamento, alla pena alla pena di 8 mesi di reclusione, ordinandone la risottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

