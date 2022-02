FERRARA: il negozio “Benny dal 1988” nominato nella top ten del concorso “Stelle Best Shop Awards”

Un negozio stellato: è il caso di “Benny dal 1988” a Ferrara nella centralissima via Borgo dei Leoni specializzato in lingerie e beachware che è entrato per il quarto anno consecutivo – a partire dal 2019 – nella prestigiosa top ten dei migliori negozi – selezionati in tutta Italia – a cura del periodico di settore “Linea Intima” (editore Pisani): l’iniziativa editoriale “Stelle Best Shop Awards” vedrà poi la premiazioni dei primi classificati nelle singole categorie a luglio a Firenze.

“E’ un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione – chiarisce Elisabetta Gallani, punto di riferimento di “Benny”, socia di Ascom Confcommercio Ferrara – perché è stato il frutto di un impegno che non si è mai interrotto nemmeno in questi anni così complessi ed a questo proposito voglio ringraziare per il concreto supporto la mia associazione di categoria. La nomination è uno stimolo a fare sempre di più e meglio per il futuro e penso possa essere anche un esempio costruttivo per chi opera nel nostro settore: il lavoro, l’aggiornamento professionale continuo, l’innovazione senza dimenticare la tradizione, vengono premiati”

La prestigiosa nomination per “Benny” (nella categoria Reference Shop) è avvenuta nei giorni scorsi ed ha visto al lavoro una giuria tecnica composta da oltre venti tra i marchi moda più influenti del settore.

La storia del concorso

Ideato da Pisani Editore, è organizzato dalla rivista “Linea Intima” con la collaborazione dei migliori marchi di intimo e moda mare. Il Concorso è un tributo alle eccellenze dei negozi multimarca ed indipendenti: dal 1999 il programma Stelle Best Shop Awards sostiene e stimola la professionalità del commercio assegnando le “Stelle”.

