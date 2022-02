La Biblioteca di Renazzo propone una interessante iniziativa chiamata “Scrittori in biblioteca“: una serie di incontri con il pubblico che abitualmente frequenta la biblioteca.

Durante l’orario di apertura, in uno o più giorni della settimana, chi vuole proporre la propria opera letteraria sarà ospitato presso i locali della Biblioteca di Renazzo, rendendosi disponibile quindi per quegli utenti che vogliono interloquire direttamente con gli autori, o più semplicemente per gli autografi in favore di chi ha già acquistato il libro. Inoltre gli autori saranno intervistati da Marco Cevolani per la web radio Freccia D’Oro. Il tutto ovviamente avverrà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sul covid19.

“Non potendo ospitare una vera e propria presentazione – causa disposizioni sul distanziamento i locali della biblioteca non permettono più di ospitare un folto numero di persone – abbiamo pensato a un nuovo modo per far incontrare gli autori con il pubblico, prendendo spunto dai “firmacopie” che si fanno normalmente nelle librerie” spiegano gli organizzatori.

Per guegli scrittori e scrittrici che vogliono aderire all’iniziativa, ci si può rivolgere al numero 3713472732 oppure via mai bibliotecarenazzo@gmail.com

