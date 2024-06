FERRARA: Per la prima volta, la Festa per il 210° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri in piazza Castello

Il 5 giugno 2024, alle ore 10:00, nella caratteristica cornice di piazza Castello a Ferrara, si svolgeranno le celebrazioni per il 210° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia, che il C.te Provinciale Col. Alessandro Di Stefano ha voluto per la prima volta all’esterno della caserma di Via del Campo, parteciperanno le massime Autorità provinciali, una rappresentanza dei militari dell’Arma e dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) con il labaro della sezione cittadina, i Gonfaloni della Provincia e dei Comuni decorati, le Associazioni combattentistiche e d’Arma e le scolaresche.

Dal tramonto del 4 giugno all’alba del 5 giugno, il Castello estense sarà illuminato di rosso e di blu, i colori della Benemerita. La mattina del 5 giugno, in Largo Castello, oltre alla cerimonia sarà predisposto un gazebo con una mostra fotografica sul tema “Le donne nell’Arma dei Carabinieri” e saranno esposti mezzi ed uniformi storiche.

L’Arma dei Carabinieri di Ferrara sarà lieta di accogliere tutta la cittadinanza che gradirà testimoniare, con la propria presenza, i sentimenti di stima ed affetto per l’Istituzione.

