FERRARA: Rocambolesco furto ai danni di un ristorante

Spettacolare quanto rocambolesco furto ai danni di un ristorante di via del Lavoro, ieri sera. Un ragazzo è entrato, ha arraffato l’incasso dal registratore vicino all’uscita, ed è scappato rincorso dalle cameriere… Bottino 300 euro… Indagano cc compagnia Ferrara.

Ieri sera 17 febbraio 2022, verso le 20.30, nell’orario di punta del ristorante “Crudo” di Ferrara via del Lavoro entrava un giovane, vestito da runner, il quale avvicinatosi alla cassa, posta in prossimità dell’uscita del locale, con movimento fulmineo apriva il cassetto ed arraffava il denaro ivi custodito. La titolare dell’esercizio pubblico, avvedutasi di quanto stava accadendo, cercava di fermare il giovane che la allontanava con una spinta per poi darsi alla fuga a piedi, inseguito dalla ristoratrice e da una cameriera. Il malvivente riusciva tuttavia ben presto a far perdere le proprie tracce lungo viale Po e alla malcapitata non restava che chiamare l’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri per segnalare l’accaduto. Sul posto intervenivano immediatamente le pattuglie del nucleo radiomobile, per i rilievi e l’acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e le pattuglie delle stazioni di Ferrara e San Bartolomeo in bosco per le ricerche del fuggitivo, coadiuvati anche dalle volanti della Polizia di Stato. Il ladro vestiva con un kway azzurro, mascherina, cappellino di lana ed appariva come un giovane runner. Il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Ferrara, ha già avviato le indagini volte all’identificazione del criminale.

