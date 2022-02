…ASPETTANDO IL CARNEVALE 2022eventi a Cento dal 19 febbraio al 1 marzo 2022Iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cento e Fondazione Teatro G. Borgatti

da GIOVEDì 24 FEBBRAIO A MARTEDì 1 MARZO 2022

Nel Centro storico di Cento e presso la Gipsoteca Vitali visite guidate animate, laboratori, giochi,mascherate, burattini, carnevale dei bambini, dimostrazione di lavorazione della cartapesta, vetrine a tema!!!poi ancora…tutti i venerdì e tutti i sabati, durante gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Pandurera, possibilità di visita degli spazi espositivi allestiti nell’atrio e nell’expo del Centro Pandurera per ammirare i costumi di Carnevale allestiti nel ricordo di Enzo Minarelli, la Mostra dei quadri di Antonello Nuvoli, il piccolo Museo dedicato al tenore Giuseppe Borgatti, tutto, immersi in un allegro e naturalmente “carnevalesco” sottofondo musicale…

Chi era Enzo Minarelli…Con il viso sempre allegro e sempre pronto a indossare un costume per portare il nome di Cento ovunque nel mondo, Enzo Minarelli era lui stesso il carnevale. Con i coriandoli nel sangue, insieme alla moglie Zelia ha saputo portare nel mondo l’allegria della kermesse centese, parlando anche della città, delle tradizioni e dell’Emilia Romagna, conquistando tutti dal carnevale di Cento fino al grande pubblico del Columbus Day a New York. Un personaggio noto a livello internazionale che ha dato tanto non solo all’ambiente dei coriandoli, storico figurante capace di mostrare a tutti l’allegria del carnevale centese di cui ne parlava fiero ovunque andasse, umile ambasciatore nel mondo coi suoi abiti tanto stravaganti quanto belli ed elaborati. Nel 2019 aveva sfilato in Fifth Avenue a New York al Columbus Day aprendo il corteo con la Federation of Italian american societies of New Jersey, con un costume che aveva fatto appositamente per raccontare l’Italia e l’Emilia Romagna. Ancora prima, le sfilate al Sambodromo di Rio, all’Expo di Milano, a Praga, in Francia, in Austria, solo per citarne alcune. Una vita fatta di coriandoli portando anche il sorriso dove ce n’era più bisogno. “Il carnevale è la mia vita” diceva sempre, insegnando a tutti a saper sorridere… sempre.

Sabato 19 febbraio 2022 ore 21 – Auditorium Pandurera

TEATRO COMICO

THE LIVING PAPER CARTOON

con Ennio Marchetto

Alle ore 18

Ennio Marchetto incontra il pubblico per raccontare aneddoti e curiosità sullo show.

Ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.fondazioneteatroborgatti.it

Attraverso costumi di carta Ennio Marchetto con The Living Paper Cartoon dà vita a uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica, teatro e creatività. Il suo spettacolo non ha confini, piace ovunque, a un pubblico assolutamente eterogeneo dai 7 ai 70 anni. Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante un suo spettacolo. Ci sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e grandi personaggi italiani e stranieri; dietro c’è lui, straordinario performer, a dar vita a questi costumi ripetendo movenze e tic di questi personaggi, rendendo tutto esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti…e tra i nuovi personaggi Napoleone, Lady Gaga, Arisa, Maria Callas, Marco Mengoni, Edward mani di forbice. Ma The Living Paper Cartoon non è soltanto questo. Come per i più grandi trasformisti, la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere, un’autentica Babilonia percettiva di musica e teatro!

per info e acquisto biglietti: biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it – 051/6843295

Sabato 26 febbraio 2022 ore 21 – Auditorium Pandurera

DANZA

NOCHES DE BUENOS AIRES

Tango Rouge Company

Coreografie Neri Piliu e Yanina Quinones

Orchestra dal vivo Tango Spleen

…un tango che prima di immergersi nei lustrini del palcoscenico ha attraversato la polvere delle strade. Un tango che irrompe nei giochi dei bambini, prima di stravolgere le dinamiche di seduzione degli adulti.

Un tango che, pur popolando l’Olimpo delle arti, non abbandona mai l’universo del divertimento.

Un tango che esprime passione, drammaticità e benessere.

Questa la sintesi dello spettacolo di tango argentino Noches De Buenos Aires. A fare da sfondo alle esibizioni dei otto ballerini una teatralità delicata, naturale e finalizzata alla costruzione di una narrazione appena accennata: un racconto di crescita del tango, nel tango e per il tango.

per info e acquisto biglietti: biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it – 051/6843295



martedì 1 marzo ore 21 Auditorium Pandurera MONTREAUX, 1 MARZO 2012 – CENTO, 1 MARZO 2022 CENTO CANTA LUCIO

A 10 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Da un’idea di Fabio Supernova, musicista Centese classe ’75 conosciuto e apprezzato in tutta Italia.

Fabio nell’estate 2021 ha creato con l’ausilio di musicisti professionisti un intero spettacolo ri-arrangiando con cura le piu’ belle canzoni di Lucio Dalla, fino a comporre un vero e proprio spettacolo ad oggi inedito, fatto di suoni ma anche immagini.

In occasione del decennale della morte del cantautore Bolognese, Fabio ha proposto ad alcuni fra i piu’ bravi cantanti centesi di salire sul palcoscenico per omaggiare il grande artista Emiliano.

Sul palco gli artisti centesi:FABIO SUPERNOVA CHRISTIAN SANDONI MICHELA TASSINARI ALESSANDRO RAMIN STEFANIA CENTO JOHN STRADA MARCO BALBONI

