FERRARA: Si presenta in caserma per una notifica ma era gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: arrestato ventisettenne

Nella serata di ieri 7 ottobre, un uomo di origine straniere di 27 anni residente in provincia di Reggio Emilia, si è presentato presso la Stazione di Ferrara Corso Giovecca. Per l’uomo, in città di passaggio, sarebbe dovuta essere una formalità di pochi minuti. L’intuito del carabiniere che lo ha ricevuto all’ingresso ha invece fatto sì che così non fosse. Una volta entrato in caserma per richiedere un’informazione infatti, il militare ha fatto gli approfondimenti del caso in banca dati ed è presto emerso che l’uomo era gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ventisettenne infatti faceva parte, insieme al altre 17 persone, di una gang nota in provincia di Modena con il nome di “AK-47 Carpi”. Un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento dei corrieri che, in più occasioni è ricorsa anche ad aggressioni violente e spedizioni punitive, smantellata nei mesi scorsi dalla Questura di Modena coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo emiliano. Gravi i capi di imputazione per il ventisettenne: associazione a delinquere, concorso in lesioni aggravate e minacce, concorso in violenza privata, concorso in minacce aggravate dall’uso delle armi.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa Circondariale di Ferrara.

