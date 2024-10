GDF FERRARA: VISITA AI BAMBINI RICOVERATI NEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’ARCISPEDALE SANT’ANNA E PET THERAPY CON I CANI DELLE FIAMME GIALLE

Nell’odierna mattinata il Comando Provinciale della Guardia di Finanzia di Ferrara unitamente

ai Responsabili dell’Associazione Giulia ODV di Ferrara hanno fatto visita ai piccoli pazienti dei

Reparti Pediatrici dell’Arcispedale S. Anna di Cona.

Erano presenti il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, Colonnello

Gabriele Sebaste, accompagnato da una rappresentanza di militari della provincia estense e

da due Unità Cinofile del Comando Provinciale di Bologna, il Presidente dell’Associazione

GIULIA ODV Michele Grassi ed il direttore dei Presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie

ferraresi Luca Lavazza, che ha portato i saluti per conto della Direttrice generale Monica

Calamai.

La delegazione ha fatto visita ai piccoli pazienti dei reparti di Onco-Ematologia Pediatrica,

Clinica Pediatrica e Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Cona.

Erano presenti anche la dott.ssa Cristina Malaventura vice-primaria di Pediatria, la dott.ssa

Simona Rinieri responsabile Oncologia Pediatrica e il Dott. Claudio Vella primario Chirurgia

Pediatrica e direttore del Dipartimento di Pediatria interaziendale, nonché medici, infermieri e

alcuni volontari dell’Associazione Giulia ODV, che hanno parlato del loro impegno quotidiano

nella cura dei bambini affetti da patologie ematologiche ed oncologiche, arrivando poi a

sottolineare anche le potenzialità dell’impiego degli animali come strumento di cura in quelle

strutture, come gli ospedali, in cui le persone sono separate dall’affetto e dal supporto dei propri

cari. È proprio con l’obiettivo di offrire un momento di svago ai piccoli degenti che i finanzieri

hanno previsto la presenza di due unità cinofile (dai nomi Lorelay e Westy) che, adottando tutte

le dovute precauzioni, hanno giocato con i bimbi. Al termine della visita a tutti i piccoli ricoverati,

in ricordo della giornata trascorsa insieme, è stato rilasciato l’attestato di “istruttore per un

giorno”.

Inoltre a tutti i bambini presenti sono stati distribuiti diversi gadget istituzionali della Guardia di

Finanza quali penne, matite, album da colorare, la rivista a fumetti “Finzy” ed altri piccoli doni.

Al termine della visita la delegazione di donne e uomini delle Fiamme Gialle della provincia di

Ferrara, hanno voluto manifestare a tutto il personale del Reparto la gratitudine del Corpo per

il lavoro svolto in questa loro importante missione sociale e per l’umana sensibilità che

quotidianamente rivolgono ai piccoli pazienti.

L’iniziativa, patrocinata dalla Direzione Generale dell’Arcispedale Sant’Anna e dalle Fiamme

Gialle ferraresi, è frutto dell’impegno e della determinazione del Presidente e di tutti i volontari

dell’Associazione GIULIA ODV che, ormai da anni, offre su tutto il territorio provinciale la propria

disponibilità anche ai diversamente abili ed agli anziani e sostiene i progetti di ricerca e

formazione in oncologia e psico-oncologia pediatrica per aiutare i bambini colpiti da patologia

tumorale che sono seguiti dall’Unità Operativa di Clinica Pediatrica dell’Arcispedale S. Anna di

Cona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...