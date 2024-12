Ferrara. Tenta di sottrarsi al controllo: arrestato spacciatore per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio

Continua l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri. Nel pomeriggio di sabato 7 dicembre, una pattuglia della Sezione Radiomobile in servizio nel centro cittadino, notava l’atteggiamento sospetto di un uomo che, percorrendo viale Cavour, una volta notata l’autovettura di servizio, svoltava rapidamente in una via limitrofa cercando di far perdere le proprie tracce. I militari hanno quindi deciso di seguire l’uomo per gli approfondimenti del caso. Una volta raggiunto, il soggetto ha gettato la biciletta su cui viaggiava all’indirizzo della macchina di servizio cercando di dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. Mentre il capo equipaggio si metteva all’inseguimento a piedi, il militare autista raggiungeva i due riuscendo a bloccare la strada all’uomo con la vettura. Una volta bloccato, il soggetto ha cercato di divincolarsi dalla presa colpendo i militari con calci e pugni ma senza riuscire nell’intento: in poco tempo infatti è stato contenuto ed ammanettato. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo, un trentaduenne di origini straniere senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina occultate in bocca, per un peso di 2,7 grammi, e di ulteriori 12 grammi nascosti sulla sua persona. La sostanza è stata quindi sottoposta a sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara. Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Ferrara.

