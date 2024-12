NUOVO ACQUISTO IN CASA BENEDETTO: Sella Cento

Gabe Devoe è un nuovo giocatore della Benedetto XIV Sella Cento. La società ha raggiunto l’accordo con il classe ‘95 fino alla fine della stagione con la guardia statunitense.

Guardia di 191 cm x 95 kg, Devoe arriva da Gruppo Mascio Orzinuovi con cui viaggiava a circa 15 di media.

La sua carriera professionistica inizia nel 2018, quando, una volta conclusa l’esperienza al college con i Clemson Tigers del South Carolina, si prepara al draft con i Los Angeles Lakers e poi si sposta a Charlotte per la Summer League.

Da lì, inizia la sua vero e proprio giro del mondo, più precisamente dell’Europa: l’avventura inizia in Polonia, con lo Zielona Gora, ma è l’anno successivo che permette a Gabe di mettersi in mostra con oltre 13 di media, questa volta con gli Alytus Wolves, nella massima lega lituana. Prima di arrivare a Piacenza nella stagione ‘21/22, l’ex Orzinuovi vince una Supercoppa in Ucraina con il Budivelnyk Kyiv.

Da questo momento, inizia la sua carriera “italiana”, prima a Piacenza, dove ci mette pochissimo a prendere le redini della squadra con quasi venti di media, registrando anche una tripla doppia contro Trapani (28 10 e 10) e il career high contro Capo D’Orlando (36 punti).

Prima di vestire la maglia di Verona, Devoe passa una stagione tra il Fos Provence e il MKS Start Lublin, poi il ritorno in Italia proprio con la Tezenis con oltre 15 di media.

DeVoe è già stato tesserato e sarà disponibile per le prossime partite della Benedetto XIV.

