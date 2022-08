FERRARA: Tenta il furto al distributore, sorpreso in flagranza ed arrestato dai Carabinieri

Nella notte di sabato 20 agosto 2022, alla centrale Operativa 112 perveniva la segnalazione da parte della Polizia Locale di Ferrara, circa dei movimenti sospetti all’interno dei locali del distributore di carburante ENI di via Foro Boario. Le pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e della Polizia locale di Ferrara intervenivano immediatamente sul posto e sorprendevano all’interno dei locali, la cui porta di accesso era stata forzata, il cittadino moldavo I.G., 30 enne domiciliato in zona, già noto agli uffici di polizia. I militari bloccavano lo straniero mentre cercava di forzare il registratore di cassa, per asportarne il denaro. L’uomo veniva quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria, trasferito presso la propria abitazione ove permaneva in regime di arresti domiciliari sino alla tarda mattinata di sabato, quando è stato tradotto al palazzo di giustizia cittadino. Il Giudice Monocratico del Tribunale estense, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà nei prossimi giorni. Prosegue, anche nel capoluogo, la proficua collaborazione tra Carabinieri e Polizia Locale di Ferrara.

