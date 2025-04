Ferrara. Viola ripetutamente il divieto di dimora a Ferrara: arrestato e tradotto in carcere

Nel cuore della notte del 14 febbraio u.s., un trentunenne senza fissa dimora era stato tratto in arresto dai carabinieri di Ferrara, intervenuti su segnalazione di un dipendente comunale che, affacciato dalla finestra di casa, aveva notato l’uomo intento a perpetrare un furto su un’auto in sosta. Nei confronti dell’uomo, dopo l’arresto, l’Autorità Giudiziaria aveva quindi emesso la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Ferrara ma lo stesso, non curante del divieto, aveva continuato a frequentare la città. Ad accertare le ripetute violazioni ci hanno pensato i carabinieri che, in tre diverse occasioni lo hanno sorpreso nel capoluogo estense, rendicontando puntualmente il Tribunale di Ferrara. In data 26 aprile u.s., i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno quindi dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale che, sulla base delle rendicontazioni dei carabinieri, ha ritenuto necessario un inasprimento della misura cautelare nei confronti del trentunenne che è stato tradotto dai militari presso la casa circondariale di Ferrara.

COMACCHIO: hashish e cacciavite nascosto, controlli dei Carabinieri ai lidi

Il 25 aprile scorso, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno svolto mirati controlli nelle località di Porto Garibaldi, Lido delle Nazioni e Lido di Spina, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Durante le operazioni in via Ugo Bassi, a Porto Garibaldi, un soggetto che si aggirava tra le abitazioni con modi sospetti, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un cacciavite lungo circa 15 cm nascosto sotto i vestiti. L’oggetto è stato sequestrato e la persona è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria estense.

In piazza Italia, a Lido delle Nazioni, sono stati trovati 2 grammi di hashish addosso a una giovane residente a Bologna. In via Raffaello Sanzio, a Lido di Spina, durante un controllo a piedi, altri due giovani, residenti in zona, sono stati trovati con 1 grammo e 5 grammi di hashish. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e per i tre è scattata la segnalazione alla Prefettura per uso personale.

Sempre a Lido delle Nazioni, due ragazzi, tra cui un minore, controllati a bordo di un’autovettura, sono stati trovati in possesso di un cartello stradale riportante l’indicazione di una via della zona, risultato asportato da ignoti. I due al momento sono stati denunciati per ricettazione all’Autorità Giudiziaria estense.

