FESTIVAL Premio Letteratura Ragazzi 44° edizione: arriva Umberto Galimberti

Prenderà il via mercoledì 3 maggio il FESTIVAL del Premio Letteratura Ragazzi 44° edizione, il primo e più longevo premio di letteratura per ragazzi italiano.

Fiore all’occhiello della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che lo promuove, rappresenta un evento cultura di prim’ordine per la Città di Cento. Moltissimi i nomi noti del mondo della letteratura per ragazzi che sfileranno a Cento nei prossimi giorni, per concludersi con la cerimonia di premiazione sabato 6 maggio alle ore 11.00 nel salone di Rappresentanza CREDEM dove verranno svelati i vincitori di questa edizione. Ad aprire il calendario ricco di eventi, mercoledì 3 maggio alle ore 10.00 al teatro Pandurera 400 ragazzi assisteranno allo spettacolo di Gek Tessaro, il “teatro disegnato” tratto dal noto albo Il Circo delle Nuovole (posti esauriti). Nel pomeriggio, alle 16.30 nel Salone di Rappresentanza CREDEM sarà ospite il noto filosofo Umberto GALIMBERTI. Si tratta indubbiamente di uno degli ospiti più attesi di questa edizione del FESTIVAL. Filosofo, psicoanalista, docente universitario, scrittore e tanto altro, parlerà di come “La lettura educa la mente e il sentimento”, del ruolo che ricopre la lettura fin dai primi anni di vita. Il libro come strumento per far crescere la consapevolezza dell’io, per imparare a identificarsi in personaggi diversi e riconoscere le emozioni.

In sala sarà presente la libreria Albatros, con alcuni libri del prof. Galimberti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

.

