Finale Emilia, crolla nella notte il controsoffitto delle piscine

Come riporta Sulpanaro.net: Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto è crollato il controsoffitto della vasca grande delle piscine di Finale Emilia. Si è trattato i un evento improvviso: la struttura, infatti, non aveva dato alcun segno di cedimento nei giorni precedenti e, in base alle prime ricostruzioni, l’evento parrebbe essere dipeso dall’anzianità della struttura: alcuni dei cavi che reggevano il controsoffitto si sarebbero rotti, provocando in questo modo il collasso. Tra le possibili cause, rende noto il Comune di Finale Emilia, anche il ristagno dell’acqua che si è infiltrata dalla copertura dopo le piogge del 17 e 19 agosto link all’articolo originale

