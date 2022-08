MIGLIARINO: Ricercato per ricettazione, arrestato dai Carabinieri

La sera di mercoledi 24 agosto 2022, i Carabinieri della Stazione di Migliarino (Fe), rintracciavano in Fiscaglia (Fe) il napoletano C.A., 53 enne noto agli uffici di polizia, il quale risultava colpito da un ordine di carcerazione. Dagli accertamenti esperiti dai militari, a seguito del rintraccio dell’uomo, è emerso che lo stesso era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di sei mesi di reclusione, poichè riconosciuto colpevole del reato di ricettazione, commesso in Ferrara nel corso del 2018. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha ammesso il condannato ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, per cui dopo le operazioni di rito, i militari trasferivano l’arrestato presso il suo domicilio in area centese, ove sconterà la pena detentiva inflittagli dal Tribunale estense.

ARGENTA:Condannato per abuso edilizio e inquinamento ambientale, arrestato dai CC.

Nella tarda serata di mercoledì 24 agosto 2022 i Carabinieri della Stazione di Longastrino (Fe), rintracciavano in località Anita il cittadino romeno C.V., 54 enne domiciliato nell’argentano, il quale risultava destinatario di un ordine per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Ferrara. L’uomo, nel 2014 in Argenta, si era reso responsabile di un abuso edilizio e di inquinamento ambientale, a seguito della constatazione dell’illecito gli erano stati comminati 18 mila euro di sanzione pecuniaria con ordine di demolizione delle opere abusive realizzate e della rimessa in pristino dei luoghi. Al termine del conseguente procedimento penale l’imputato veniva condannato, con sentenza passata in giudicato, anche alla pena detentiva di sei mesi di arresto. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ammetteva il condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare per cui, al termine delle formalità di rito, i Carabinieri trasferivano l’arrestato presso il suo domicilio ove sconterà la pena inflittagli.

