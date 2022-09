Firmati i contratti di apprendistato per alcuni studenti dell’IIS “F.lli Taddia”

di Roberto Alvisi

Nella mattinata di lunedì 12 settembre presso l’IIS “F.lli Taddia” sono stati siglati i contratti di apprendistato di primo livello per il biennio 2022-24, progetto che coinvolge sette studenti della classe 4M dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Meccanica. Si tratta di un percorso di apprendimento duale che si svolge nel biennio finale di studio e che si distingue dal normale percorso scolastico in quanto prevede una maggior quantità di ore di formazione in azienda. La sua valenza principale è quella di creare un legame sempre più stretto fra l’Istituto Taddia e il territorio.

L’evento si è svolto alla presenza della DS Elena Accorsi, con la supervisione della responsabile Formazione e Scuola di Confindustria Emilia Area Centro Tamara Labadze e della segretaria Maruska Mollaroli, con il coordinamento del referente d’istituto per l’apprendistato prof. Roberto Alvisi.

Si tratta dell’atto conclusivo di un percorso iniziato quasi un anno fa, quando i ragazzi allora in terza scelsero le aziende in cui svolgere il loro primo stage. Dopo l’esperienza sul campo, la scuola, i ragazzi e le aziende hanno dato vita a un processo di selezione e abbinamento, tenendo ben presente che l’apprendistato ha la doppia finalità della formazione dello studente e del suo inserimento in azienda dopo il diploma. Alla fine della classe terza, sette studenti sono quindi stati assunti come apprendisti da altrettante aziende del territorio che credono fortemente in questo tipo di percorsi: Motori Bonora di Cento, Guidetti Recycling di Renazzo, Elettrostamperie Poppi di Castello d’Argile, Cigaimpianti di Finale Emilia, LM Lavorazioni Meccaniche di S. Giovanni in Persiceto, Carbopress di S. Agata Bolognese e infine DVP Vacuum Technology di S. Pietro in Casale.

Con la firma di oggi è stato formalizzato quello che è un vero e proprio rapporto di lavoro. I sette studenti frequenteranno la scuola per tre settimane per poi iniziare – lunedì 3 ottobre – il loro primo periodo di formazione in azienda che avrà la durata di cinque settimane. Un lungo percorso, che avrà la durata complessiva di oltre 2600 ore di cui circa 1100 in azienda e che si concluderà il giorno dell’esame di maturità. La scuola Taddia si impegna nell’apprendistato di primo livello dal 2019 e alcuni dei nuovi apprendisti troveranno in azienda degli ex studenti assunti proprio tramite questo progetto negli anni precedenti. Uno stimolo in più per giocarsi bene le proprie carte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...