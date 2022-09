FERRARA: Rapina alla Banca Centro Emilia, bottino 50.000 euro – indagano i Carabinieri

Lunedì mattina 12 settembre 2022, un cliente della Banca Centro Emilia di Ferrara via di Porta Romana, accedeva ai locali dell’istituto e si rendeva conto che non c’era nessun dipendente, né agli sportelli né all’interno degli uffici, per cui decideva di chiamare l’utenza d’emergenza 112 dei Carabinieri per segnalare l’anomala circostanza. Immediatamente sul posto venivano inviate una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ferrara ed una pattuglia della Stazione di Corso Giovecca, i cui militari verificavano che i dipendenti dell’istituto di credito ed alcuni clienti, erano stati rinchiusi in un locale della banca, legati con delle fascette da elettricista. Liberati, gli sventurati, riferivano di essere stati legati ed imbavagliati da tre rapinatori, con volto travisato, di cui uno armato di pistola, i quali, dopo aver svaligiato il bancomat e le casse degli sportelli, si allontanavano dopo averli rinchiusi tutti in un locale. I malviventi fuggivano con un bottino di circa 50 mila euro. Nessuno dei dipendenti né dei clienti rimaneva ferito. I Carabinieri della Sezione Operativa e del Nucleo Investigativo hanno effettuato i rilievi tecnico scientifici del caso, ed avviato le indagini di polizia giudiziaria volte all’identificazione dei tre rapinatori, i quali dovranno rispondere di rapina aggravata e sequestro di persona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...