FORZA ITALIA: “Continuare nel percorso tracciato dal Presidente Berlusconi”

A pochi giorni dalla scomparsa del nostro amato Presidente, siamo qui per conƟnuare

il percorso che egli ha tracciato, ribadendo il segnale neƩo che FORZA ITALIA c’è, non

solo a livello nazionale ma anche e sopraƩuƩo a livello locale. Dando seguito all’iter

di maggior struƩurazione del parƟto anche a Cento ci siamo daƟ un’organizzazione e

siamo qui a presentarla. Dopo la conferma del coordinatore ciƩadino da parte del

neoeleƩo coordinatore Provinciale Fabrizio Toselli sono state definite le aƫvità che

daranno corpo all’azione poliƟca futura di Forza Italia Cento delineandone

l’organizzazione Centese di Forza Italia. Con queste nomine diamo formale riscontro

al gruppo di FI che si è di faƩo cosƟtuito con le ulƟme elezioni comunali e che ha

riunito uomini e donne neofiƟ del sistema ma sopraƩuƩo persone competenƟ e

desiderose di portare avanƟ la spinta libertaria che da sempre contraddisƟngue il

nostro movimento.

QuesƟ i nomi

FAUSTO PARESCHI Coordinatore ciƩadino

ROBERTO FABBRI Vicecoordinatore ciƩadino

ANNA GUARALDI Responsabile ciƩadino AZZURRO DONNA

FEDERICO PERETTO Responsabile ciƩadino FORZA ITALIA GIOVANI

ANGELA FAVA Responsabile amministraƟvo/tesoriere

GIOVANNI COPPOLA Responsabile organizzazione

VIKTOR MECO Viceresponsabile organizzazione

ELENA VERGNANI AddeƩo stampa, comunicazione ed immagine

SALVATORE AMELIO Responsabile diparƟmenƟ

Già da domani 24 giugno dalle 16.30 alle 19.30 e dopodomani 25 giugno dalle 9.30

alle 12.30, Forza Italia sarà in piazza Guercino per parlare con i ciƩadini e per la

campagna tesseramenƟ ed in questo ambito Forza Italia Cento vuole raggiungere un

buon numero di iscriƫ in modo da dare a livello provinciale un segnale importante di

presenza che induca ad una sempre più efficace partecipazione della struƩura locale

nella poliƟca provinciale regionale e nazionale.

Benchè a livello comunale Forza Italia aƩualmente non è formalmente seduta ai

banchi del consiglio comunale, è un gruppo partecipe ed aƫvo con le iniziaƟve che il

Centro destra sta’ portando avanƟ: uno degli argomenƟ all’ordine del giorno è la sanità

centese e in questo Forza Italia è fortemente preoccupata alla luce dei faƫ che siCircolo di Cento

stanno verificando, come ad esempio la sospensione del punto nascite dal 1° giugno

scorso o come l’annunciato depotenziamento del Pronto Soccorso ciƩadino. Noi

siamo convinƟ che la determinazione dell’amministrazione sia fondamentale in

questo momento ai vari tavoli decisionali e non riteniamo i metodi e le posizioni

adoƩate idonee ad indirizzare le decisioni nella giusta direzione di tutela dei ciƩadini.

Come Forza Italia abbiamo partecipato alla raccolta firme per il Pronto Soccorso e il

punto nascite del nostro Ospedale…su questo tema riteniamo che l’amministrazione

sia troppo passiva e la chiusura del punto nascite da giugno a seƩembre e la

precedente del dicembre 2021 lo dimostra…perdere servizi sulla sanità e in modo

parƟcolare l’ospedale porta ad un impoverimento da parte della CiƩà…per questo

chiediamo a questa amministrazione di svegliarsi…

L’impegno di Forza Italia in provincia e ovviamente a Cento sarà quello di occuparsi in

modo aƫvo a poliƟche che possano portare sviluppo ai territori…saremo vicini a tuƩe

le imprese e ci impegneremo perché siano realizzate tuƩe quelle infrastruƩure che il

nostro territorio aspeƩano da sempre…la cispadana è una di quelle opere che come

Forza Italia saremo vigili e pungoleremo tuƩe le isƟtuzioni perché venga realizzata

senza perdere altro tempo…Cento ha bisogno di un nuovo slancio ed è per questo che

riteniamo che il nostro progeƩo della Cento ciƩà universitaria debba andare

avanƟ…abbiamo già deƩo a questa Amministrazione che ci sono le condizioni perché

si possa fare ma fino ad ora l’amministrazione Accorsi è stata assolutamente

sorda…questo progeƩo porterebbe ricchezza a tuƩo il centese e consenƟrebbe di

recuperare quei tanƟ immobili del centro storico da parte dei privaƟ perché

diventerebbe interessante ed economicamente sostenibili da un punto di vista

economico il recupero per studentaƟ….noi crediamo che i soldi del PNRR vadano spesi

non solo per migliorare l’edilizia ma sopraƩuƩo per generare nuovo sviluppo e

ricchezza… Oggi vediamo poche idee e molta confusione da parte

dell’amministrazione Accorsi ma Cento deve invece cogliere queste opportunità…

Non nascondiamo il nostro stupore anche per come questa Amministrazione ha

gesƟto l’affaire Fiera di Cento e SeƩembre Centese nonché i bandi per la gesƟone del

PalazzeƩo dello sport: nel primo caso si è intestata una paternità non sua, a fronte di

non si quali moƟvi, nel secondo non ha oƩenuto un candidato. Come Forza Italia ci

siamo impegnaƟ nella raccolta firme affinché venisse chiarito che il bene della

comunità è tutelarne il territorio e le sue aƫvità ed associazioni, non depredarle

Mi piace: Mi piace Caricamento...