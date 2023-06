FORZA ITALIA FERRARA, FABRIZIO TOSELLI: “GRANDE FERMENTO ATTORNO AL PARTITO, MERITO DELL’EREDITÀ DEL PRESIDENTE BERLUSCONI”

FORZA ITALIA FERRARA, OGGI AI BANCHETTI NUMEROSE PERSONE E NUOVI ISCRITTI. FABRIZIO TOSELLI: “GRANDE FERMENTO ATTORNO AL PARTITO, MERITO DELL’EREDITÀ DEL PRESIDENTE BERLUSCONI”. PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 25 GIUGNO

Oggi – sabato 24 giugno – numerosi cittadini si sono avvicinati ai banchetti di Forza Italia presenti sia in centro a Ferrara che a Cento e Comacchio. “Grande fermento attorno al partito di Forza Italia, non soltanto a livello nazionale ma anche a Ferrara -dichiara il coordinatore provinciale, Fabrizio Toselli -merito dell’eredità del presidente Berlusconi rappresentata dai valori di libertà, cristiani, europeisti e del PPE di cui noi siamo l’espressione in Italia. Tutto questo entusiasmo conferma la centralità politica del nostro movimento in quanto senza di noi non esiste il governo di centro destra nazionale e neppure nelle amministrazioni locali. Ringrazio tutti i dirigenti, gli iscritti ed i simpatizzanti per la partecipazione.” Domani – domenica 25 giugno – continuerà l’appuntamento con i banchetti sul territorio provinciale: a Ferrara dalle 10.30 alle 12.30 in Corso Martiri della Libertà – angolo piazza Savonarola; a Comacchio presso viale Alpi nord – Lido di Pomposa dalle ore 9 alle 12; a Cento in piazza del Guercino: dalle ore 9.30 alle 12.30.

