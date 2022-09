Fratelli d’Italia Cento: un risultato storico

Il Direttivo di Fratelli d’Italia Cento ringrazia tutti i 6002 cittadini che hanno sostenuto il partito di Giorgia Meloni. Queste le parole del Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi:” Voglio ringraziare tutti i cittadini che ci hanno sostenuto portando Fratelli d’Italia oltre al 34% nel Comune di Cento.

Questo risultato storico è sicuramente merito della nostra Leader Giorgia Meloni, che ha saputo svolgere una campagna elettorale con passione, concretezza e con la stessa coerenza che ha dimostrato in questi anni. Aver raggiunto il 34%, ovvero un 8% in più rispetto al dato Nazionale, mi riempie di gioia. Questo vuol dire che l’impegno e l’attività politica locale stanno trovando riscontro positivo tra i cittadini. Mi congratulo con i nostri due candidati, entrambi eletti, l’On. Mauro Malaguti ed il Sen. Alberto Balboni, i quali hanno partecipato costantemente alle iniziative politiche territoriali, altra dimostrazione che impegno e competenza ripagano sempre. In fine non posso dimenticare chi ha reso questo risultato possibile, ovvero tutti i sostenitori e militanti di Fratelli d’Italia che hanno tolto tempo al lavoro, allo studio ed alla famiglia per poter svolgere questa campagna elettorale; la loro passione è stata davvero contagiosa. Ora dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi per terra, consapevoli che il lavoro più difficile inizia ora. Io ed il Capogruppo Francesca Caldarone continueremo a portare le istanze del territorio sui banchi del Consiglio Comunale con lo stesso impegno che ci ha contraddistinto in questo primo anno.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...